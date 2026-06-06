Ronald Koeman opgelet: België slacht WK-tegenstander Oranje

België heeft de laatste wedstrijd in aanloop naar het WK met twee vingers in de neus gewonnen. Tegen Oranje-tegenstander Tunesië kwam de ploeg van Rudi García goed voor de dag en won het met duidelijke én verdiende cijfers: 5-0.

België rekende deze week al af met Kroatië in een oefeninterland (0-2) en kwam ook zaterdagmiddag goed voor de dag. De nummer negen van de FIFA-ranking was dominant en creëerde diverse kansen. Tunesië moest het doen met spaarzame uitbraken, waarbij de in Nederland geboren Omar Rekik tweemaal betrokken was.

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Na 28 minuten toonde Jérémy Doku zijn klasse: de smaakmaker van de Belgen gaf de bal op een presenteerblaadje aan Leandro Trossard, die de 1-0 voor zijn rekening nam. Het bleef bij die ene goal in de eerste helft, al hadden dat er meer kunnen zijn in het voordeel van de zuiderburen.

In het tweede bedrijf sloeg België al snel toe via Charles De Ketelaere. De veelzijdige speler moest het laten zien in de spitspositie en knikte een voorzet van Youri Tielemans achter de doelman. Kort daarna noteerden de bezoekers hun gevaarlijkste moment, toen Elias Achouri de bal snoeihard op de paal kegelde.

Heel even leek de pouletegenstander van Oranje wat op te leven, totdat Gharbi met een domme tweede gele kaart van het veld moest vertrekken. België profiteerde razendsnel van de man-meersituatie en speelde Kevin De Bruyne vrij rond de rand van het strafschopgebied. De aanvoerder schoot beheerst raak en besliste het duel.

Het bleef niet bij 3-0. Vijf minuten voor tijd zette Jordan Lukaku zijn man opzij, waarna Dodi Lukebakio de bal van dicht bij kon binnenwerken. Daarmee was de koek nog niet op: Nicolas Raskin zorgde ook nog voor de 5-0.

Een uitstekende score, waarmee België met een prima gevoel zal afreizen naar de eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.