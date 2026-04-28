Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan België, dat de gouden generatie langzaam ziet wegebben.

België kijkt uit naar het komende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.. De ploeg van bondscoach Rudi Garcia kwalificeerde zich zonder een wedstrijd te verliezen voor de eindronde en is ingedeeld in Groep G. De Rode Duivels hopen komende zomer mondiaal succes te behalen, maar de verwachting is dat de gloriedagen van de 'gouden generatie' achter ons liggen en daarmee ook de kans om echt mee te doen om de eindwinst.

De laatste twaalf jaar hoorden de Belgen steeds tot kanshebbers voor de WK-titel, onder andere door de aanwezigheid van spelers als Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku. In 2018 waren onze zuiderburen dichtbij de gouden plak, maar moesten ze genoegen nemen met een derde plaats in Rusland. Uiteindelijk winnaar Frankrijk was in de halve finale te sterk, maar Engeland werd vervolgens in de troostfinale met 2-0 verslagen door de Belgen. Tot dat moment was de vierde plaats in Mexico in 1986, waar het Argentinië van Diego Maradona in de halve finale te sterk bleek, de beste prestatie van België. In totaal nam het land tot en met de vorige editie veertien keer deel aan de eindronde. Het vorige toernooi, in 2022 in Qatar, eindigde wel in een deceptie: verder dan de groepsfase kwam de ploeg van Roberto Martínez niet.

Ongeslagen kwalificatie voor de Rode Duivels

De weg naar het toernooi van dit jaar verliep daarentegen vrij soepeltjes. In een kwalificatiepoule met Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein bleef de ploeg ongeslagen en werd de groepswinst veiliggesteld met achttien punten uit acht duels. Nummer twee Wales bleef steken op zestien punten. Met vijf overwinningen, drie gelijke spelen en een doelsaldo van negenentwintig voor en zeven tegen, toonde België vooral aan dat het door de concurrentie niet verslagen kon worden. Mede door deze resultaten bezet de nationale ploeg momenteel de negende plaats op de wereldranglijst, nipt achter Marokko en Nederland, maar net voor Duitsland.

De Bruyne blijft het kloppende hart van de selectie

Binnen de huidige selectie vormt De Bruyne nog altijd het kloppende hart. De spelverdeler, die tegenwoordig uitkomt voor Napoli, kroonde zich tijdens de kwalificatiereeks tot topschutter van zijn land met zes doelpunten. Hij wordt bijgestaan door ervaren krachten als Youri Tielemans, terwijl Leandro Trossard, Jérémy Doku en Charles De Ketelaere ook voor aanvallende impulsen kunnen zorgen. Romelu Lukaku is normaal gesproken ook van de partij, maar heeft dit jaar ongekend weinig minuten achter zijn naam staan vanwege blessures, zijn vormpeil en conflicten met werkgever Napoli. Daarnaast loopt de kwaliteit achteruit als we meer naar de achterhoede kijken. Op spelers als Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Arthur Theate, Koni De Winter en Thomas Meunier kun je maar lastig het stempel 'wereldklasse' plakken, wat je echter wel kunt doen bij doelman Courtois.

De kwaliteit loopt bovendien vrij snel terug als je naar de wisselspelers kijkt. Met Alexis Saelemaekers hebben de Belgen nog een aardige speler van AC Milan, maar verder zijn veel namen aan matige of slechte seizoenen bezig. Loïs Openda (oud-Vitesse) scoorde als spits van Juventus slechts een keer in de Serie A, terwijl Dodi Lukebakio in de Portugese competitie nog niet het doel vond. Mika Godts doet het aardig bij Ajax, maar kan deze ploeg nog zeker niet dragen.

Mogelijke basisopstelling op het WK:

Courtois; De Cuyper, Debast, Theate, Meunier; Onana, Tielemans; De Ketelaere, De Bruyne, Doku; Trossard.

Programma in de Verenigde Staten en Canada

Het echte werk begint voor de Belgen halverwege juni, wanneer zij hun groepswedstrijden afwerken in de Verenigde Staten en Canada. De eerste test wacht op 15 juni in Seattle, waar Egypte de tegenstander is. Zes dagen later treft de ploeg Iran in Los Angeles. Beide wedstrijden vangen aan om negen uur 's avonds (Nederlandse/Belgische tijd). De afsluitende groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni in Vancouver belooft een uitdaging te worden voor de thuisblijvers: door het tijdsverschil klinkt het eerste fluitsignaal daar al om vijf uur 's ochtends.

Mocht België als groepshoofd eindigen, ontloopt het normaal gesproken grote landen tot zeker de kwartfinale. Vervolgens zou Spanje de tegenstander kunnen zijn.

Speelschema België groepsfase WK 2026 Datum Tegenstander Stad (Stadion) Tijd (NL tijd) Maandag 15 juni 2026 Egypte Seattle (Seattle Stadium) 21:00 uur Zondag 21 juni 2026 Iran Los Angeles (SoFi Stadium) 21:00 uur Zaterdag 27 juni 2026 Nieuw-Zeeland Vancouver (BC Place) 05:00 uur