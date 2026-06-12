Dit is de goaltune van het Nederlands elftal op het WK

Nieuw dit WK: ieder deelnemend land heeft zijn eigen goaltune. Het was donderdagavond voor het eerst te horen tijdens de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Ook de KNVB heeft een nummer doorgegeven aan de FIFA voor het geval het Nederlands elftal trefzeker is.

Zodra Oranje een doelpunt maakt tijdens het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zal Wij houden van Oranje door het stadion klinken. Dat is althans het nummer dat de KNVB volgens NU.nl heeft doorgegeven aan de FIFA.

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Het gaat vermoedelijk niet om de oorspronkelijke versie van Wij houden van Oranje, die André Hazes in 1988 uitbracht. In de jaren daarna verschenen namelijk verschillende nieuwe versies van het nummer. Volgens NU.nl zou tijdens het WK een meer uptempo-uitvoering te horen zijn.

De goaltune kan zondagavond voor het eerst worden gedraaid. Dan neemt het Nederlands elftal het in Dallas op tegen Japan. Het wordt direct een zware test voor de ploeg van Ronald Koeman, want Japan geldt op papier als de sterkste tegenstander van Oranje in de groepsfase.