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Arman Avsaroglu (NOS) choqueert Japanse tv met voorspelling van Oranje

12 juni 2026, 08:20   Bijgewerkt: 08:39
Arman Avsaroglu tegenover Japanse media
Foto: © NOS
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Arman Avsaroglu heeft zich tegenover Japanse media ontzettend negatief uitgelaten over het Nederlands elftal, zo vertelt Thierry Boon bij WK Ontbijt van de NOS. In een interview met een televisiezender schetste de commentator van de publieke omroep een somber beeld van Oranje.

Het Nederlands elftal neemt het zondag (22.00 uur, Nederlandse tijd) op tegen Japan in de eerste groepswedstrijd van het WK. Boon ziet dat er in Nederland nogal wat twijfels zijn over de ploeg van Ronald Koeman, terwijl dat in het buitenland niet het geval is. “Als je met buitenlandse journalisten spreekt, zien zij een lijst met heel veel grote spelers van heel veel grote clubs. Daar zijn ze best wel van onder de indruk.”

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De presentator vertelt: “Vanochtend op de training hadden we contact met collega’s uit Japan. Zij willen natuurlijk alles weten over het Nederlands elftal, en dan kom je natuurlijk terecht bij collega Arman Avsaroglu. Hij gaf een interview aan de Japanse televisie en werd gevraagd naar zijn wedstrijdverwachtingen”, vertelt Boon.

“Hij zei: ik denk eerlijk gezegd dat jullie beter zijn en met 3-1 gaan winnen van het Nederlands elftal. De Japanse televisie reageerde met open mond en zei: meent u dat nou echt?! Nee toch, tegen het grote Nederlands elftal?”, aldus de journalist over zijn collega.

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