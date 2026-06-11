Verbijstering aan tafel als Kenneth Perez vertelt wie in de spits moet bij Oranje

Kenneth Perez pleit voor een opvallende wijziging in de basiself van Nederland. De analist, die tijdens het WK te zien is bij de NOS, adviseert bondscoach Ronald Koeman om op te stellen als spits.

De analisten van de NOS hebben een ideale opstelling samengesteld van Oranje. Presentator Sjoerd van Ramshorst is verrast als hij de keuze van Perez ziet: “Brobbey!?” De analist snapt dat zijn keuze ‘een klein beetje uitleg’ vergt. “Brobbey is niet de beste spits, maar hij is wel het type dat het Nederlands elftal het beste zou kunnen gebruiken.”

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“Hij hoeft niet te scoren, hij moet gewoon het aanspeelpunt zijn. Natuurlijk is het mooi als de spits scoort, maar Frankrijk is wereldkampioen geworden met Giroud, die niet scoorde.. Hij moet andere spelers laten scoren. Daarom heb ik voor Brobbey gekozen”, zegt Perez, waarop collega-analist Klaas-Jan Huntelaar lachend toevoegt: “Dat deed Giroud ook niet. Ik vond hem een beetje tegenvallen toen.”

'Van Dijk uit zijn comfortzone'

Achterin wil Perez ‘heel veel snelheid’ hebben. Hij stelt Micky van de Ven links centraal op, waardoor Virgil van Dijk ‘uit zijn comfortzone’ wordt gehaald en rechts centraal staat. “Dat wil hij niet”, weet Perez. “Maar Van Dijk moet uitgedaagd worden. Het gaat hem vaak te makkelijk af.” Als keeper kiest Perez voor Bart Verbruggen, al is het volgens de Deen ‘om het even’ wie onder de lat staat.

De Belgische analist Imke Courtois kiest voor Donyell Malen in de spits. “Ik vind het link-up-play van Malen belangrijk, zodat Summerville diep gaat. Hij is goed in het afschermen en meegeven van de bal. Daarom geef ik de voorkeur aan Malen boven Brobbey.” Voormalig topspits Klaas-Jan Huntelaar kiest voor Memphis Depay, met Malen op de rechterflank.

De ideale Oranje-opstelling van Kenneth Perez: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Hato; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo