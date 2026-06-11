Ronald Koeman junior lobbyt bij zijn eigen vader regelmatig om een plekje in de selectie van het Nederlands elftal. De doelman van Telstar werd door sommige analisten getipt voor een WK-deelname, maar zijn vader Ronald heeft daar niet voor gekozen.

Koeman junior is donderdag te gast bij de eerste uitzending van Het Oranje Café op SBS6. Uiteraard had hij ook wel in de Verenigde Staten willen zijn. “Ik hoor wel vaker dat mensen vinden dat hij me als vierde keeper had kunnen meenemen. Dat had hij kunnen doen, ja. Misschien durft hij me niet mee te nemen. Dan krijg je heel Nederland ook over je heen. Hij krijgt al genoeg over zich heen”, zegt Koeman junior tegen presentator Sam van Royen.

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Toch heeft Koeman junior zijn vader subtiel laten weten naar Oranje te lonken. “Ja tuurlijk. Ik heb vaak aangegeven: ik ben er ook nog. Maar we hebben geweldige keepers in Nederland. Ik ben blij dat het er überhaupt een keertje over gaat. Dat had ik vroeger niet gedacht.”

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Het is nog even de vraag waar Koeman volgend seizoen onder de lat staat. Zijn contract bij Telstar loopt af. Na een sterk seizoen hoopt hij een stap hogerop te zetten binnen de Eredivisie. “Ik wil niet te hard van stapel lopen, want ik ben ook in gesprek met Telstar. Ze willen heel graag dat ik blijf.” Koeman heeft daar een gesprek over gevoerd met de nieuwe trainer Henk Brugge.

'Liefst was ik naar FC Utrecht gegaan'

Koeman kiest zijn mogelijke nieuwe club zorgvuldig. “Ik moet een stap maken naar een voetballende ploeg, met een goede speelwijze waardoor ik in mijn kracht kom, zoals Anthony Correia heeft gedaan bij Telstar. Het liefst ging ik natuurlijk met hem mee naar FC Utrecht. Ik ken hem, hij kent mij. Maar ze hebben daar al een geweldige keeper en dat heeft hij ook aangegeven aan mij. Dat is meer een lijnkeeper; ik ben voetballend denk ik sterker dan hij. Tja, in Nederland: noem eens wat. Ik sta ook open voor een rol als tweede keeper bij een grotere club.”