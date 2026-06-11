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Wout Weghorst onderscheidt zich bij Oranje in gevoelstemperatuur van 35 graden

11 juni 2026, 09:19
Wout Weghorst tijdens Oranje-training
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Wout Weghorst heeft zich na afloop van de eerste training van Oranje in Kansas City zeer gedisciplineerd getoond. De spits van Ajax bleef als enige op het veld achter om sprintjes te trekken in een gevoelstemperatuur van 35 graden.

Weghorst werd door Ronald Koeman, ondanks een minder seizoen bij Ajax, opgenomen in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De bondscoach heeft de spits duidelijk gemaakt dat hij geen basisspeler in hem ziet, maar een pinchhitter. De aanvaller liet in gesprek met OnsOranje al weten dat hij blij is met de eerlijkheid, maar dat hij zelf van mening is ook vanaf de aftrap wat te kunnen betekenen. “Daarom probeer ik me iedere dag wel in het elftal te spelen en te overtuigen dat je meer bent dan alleen een pinchhitter of invaller”, liet de 52-voudig international weten.

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Op de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City voegde Weghorst daad bij woord. Terwijl iedereen na afloop van de trainingsvormen het veld had verlaten, bleef de spits achter, zo blijkt uit beelden gedeeld door Rypke Bakker van NU.nl. Op het lege trainingsveld gooide Weghorst er nog enkele flinke sprints uit.

Waar het niet ongebruikelijk is dat Weghorst zich na een training wat extra uitslooft, zijn de omstandigheden dat wel. “Terwijl de training van Oranje allang is afgelopen, sprint Wout Weghorst heen en weer over het veld”, schrijft Bakker bij de beelden. “Gevoelstemperatuur is 35 graden, maar daar laat hij zich niet door tegenhouden.”

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dilima1966
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dilima1966
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Bij ajax was hij niet vooruit te branden slofjes over het veld kantjes er aflopen was hij maar net zo gretig bij de wedstrijden van ajax

Kaozz
14 Reacties
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14 Likes
Kaozz
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Ik ben niet persé een Ajax supporter, maar dat had hij beter bij zijn club kunnen doen. Daar wordt hij vorstelijk betaald, maar blonk hij uit in desinteresse en had hij er niet veel zin in

21
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@Kaozz in t begin van zijn carrière hielp zijn instelling nog.. maar het is geen Kuyt zulke gasten hadden ook niet alleen de instelling maar ook de vorm van enig kwaliteit en intelligentie.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.651 Reacties
1.095 Dagen lid
17.529 Likes
dilima1966
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  • 1
    + 1
avatar

Bij ajax was hij niet vooruit te branden slofjes over het veld kantjes er aflopen was hij maar net zo gretig bij de wedstrijden van ajax

Kaozz
14 Reacties
6 Dagen lid
14 Likes
Kaozz
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Ik ben niet persé een Ajax supporter, maar dat had hij beter bij zijn club kunnen doen. Daar wordt hij vorstelijk betaald, maar blonk hij uit in desinteresse en had hij er niet veel zin in

21
1.017 Reacties
216 Dagen lid
2.926 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kaozz in t begin van zijn carrière hielp zijn instelling nog.. maar het is geen Kuyt zulke gasten hadden ook niet alleen de instelling maar ook de vorm van enig kwaliteit en intelligentie.

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

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