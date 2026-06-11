heeft zich na afloop van de eerste training van Oranje in Kansas City zeer gedisciplineerd getoond. De spits van Ajax bleef als enige op het veld achter om sprintjes te trekken in een gevoelstemperatuur van 35 graden.

Weghorst werd door Ronald Koeman, ondanks een minder seizoen bij Ajax, opgenomen in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De bondscoach heeft de spits duidelijk gemaakt dat hij geen basisspeler in hem ziet, maar een pinchhitter. De aanvaller liet in gesprek met OnsOranje al weten dat hij blij is met de eerlijkheid, maar dat hij zelf van mening is ook vanaf de aftrap wat te kunnen betekenen. “Daarom probeer ik me iedere dag wel in het elftal te spelen en te overtuigen dat je meer bent dan alleen een pinchhitter of invaller”, liet de 52-voudig international weten.

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Op de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City voegde Weghorst daad bij woord. Terwijl iedereen na afloop van de trainingsvormen het veld had verlaten, bleef de spits achter, zo blijkt uit beelden gedeeld door Rypke Bakker van NU.nl. Op het lege trainingsveld gooide Weghorst er nog enkele flinke sprints uit.

Waar het niet ongebruikelijk is dat Weghorst zich na een training wat extra uitslooft, zijn de omstandigheden dat wel. “Terwijl de training van Oranje allang is afgelopen, sprint Wout Weghorst heen en weer over het veld”, schrijft Bakker bij de beelden. “Gevoelstemperatuur is 35 graden, maar daar laat hij zich niet door tegenhouden.”