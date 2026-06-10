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Wout Weghorst onthult ‘duidelijke afspraken’ met Ronald Koeman

10 juni 2026, 12:33
Wout Weghorst Oranje
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Wout Weghorst is in aanloop naar het WK ingegaan op zijn rol bij het Nederlands elftal. De spits van Ajax heeft ‘duidelijke afspraken’ gemaakt met Ronald Koeman, die hem vooral ziet als pinchhitter. Weghorst is zelf echter van mening dat hij ook veel kan brengen als basisspeler.

Weghorst kende geen sterk seizoen bij Ajax, maar werd desondanks wel opgeroepen voor het WK. Voorafgaand aan de eindronde heeft de spits duidelijke afspraken gemaakt met Koeman over zijn rol, zo laat hij weten op het YouTube-kanaal OnsOranje. “We hebben de verwachtingen richting elkaar uitgesproken en hij heeft een heel duidelijk beeld geschetst wat ik moet bijdragen aan het elftal”, legt Weghorst uit.

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“Open- en eerlijkheid vind ik heel belangrijke aspecten”, vervolgt de aanvaller. “Dat is iets waarin de trainer heel standvastig is. Hij is richting mij ook altijd open en eerlijk geweest, en loyaal. Op die manier kun je ook veel teruggeven”, aldus Weghorst, die vervolgens de vraag krijgt wat er is besproken. “Ook daarin is de bondscoach open geweest, ook richting mij. Noem het pinchhitter of finisher, die rol zal het zijn als het elftal dat nodig heeft.”

Dat die afspraak is gemaakt, betekent overigens niet dat de spits het ermee eens is dat hij vooral een pinchhitter is. “Ik zal het daar zelf nooit mee eens zijn, dat zal ik ook nooit worden. Dat hoef ik de bondscoach ook niet uit te leggen”, maakt Weghorst duidelijk. “Daarom probeer ik me iedere dag wel in het elftal te spelen en te overtuigen dat je meer bent dan alleen een pinchhitter of invaller. Ik denk dat dat ook mijn grootste kracht is.”

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Orient
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Orient
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Natuurlijk kan Weghorst theoretisch in de basis. Indien Malen, Brobbey, Depay, Til, Summerville, Gakpo en Kluivert allemaal niet kunnen starten.

Kicker
374 Reacties
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843 Likes
Kicker
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Nou nou Weghorst, je moet blij zijn dat je naar het wk mag gelet op je slechte seizoen bij Ajax. Ga je nog eisen stellen ook dat je basisspeler moet zijn.

Kaozz
9 Reacties
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Kaozz
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Mooi dat Weghorst vooral zelf in zichzelf gelooft

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
180 Reacties
97 Dagen lid
178 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Natuurlijk kan Weghorst theoretisch in de basis. Indien Malen, Brobbey, Depay, Til, Summerville, Gakpo en Kluivert allemaal niet kunnen starten.

Kicker
374 Reacties
697 Dagen lid
843 Likes
Kicker
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  • 1
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Nou nou Weghorst, je moet blij zijn dat je naar het wk mag gelet op je slechte seizoen bij Ajax. Ga je nog eisen stellen ook dat je basisspeler moet zijn.

Kaozz
9 Reacties
5 Dagen lid
11 Likes
Kaozz
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  • 0
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Mooi dat Weghorst vooral zelf in zichzelf gelooft

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

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