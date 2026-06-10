is in aanloop naar het WK ingegaan op zijn rol bij het Nederlands elftal. De spits van Ajax heeft ‘duidelijke afspraken’ gemaakt met Ronald Koeman, die hem vooral ziet als pinchhitter. Weghorst is zelf echter van mening dat hij ook veel kan brengen als basisspeler.

Weghorst kende geen sterk seizoen bij Ajax, maar werd desondanks wel opgeroepen voor het WK. Voorafgaand aan de eindronde heeft de spits duidelijke afspraken gemaakt met Koeman over zijn rol, zo laat hij weten op het YouTube-kanaal OnsOranje. “We hebben de verwachtingen richting elkaar uitgesproken en hij heeft een heel duidelijk beeld geschetst wat ik moet bijdragen aan het elftal”, legt Weghorst uit.

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“Open- en eerlijkheid vind ik heel belangrijke aspecten”, vervolgt de aanvaller. “Dat is iets waarin de trainer heel standvastig is. Hij is richting mij ook altijd open en eerlijk geweest, en loyaal. Op die manier kun je ook veel teruggeven”, aldus Weghorst, die vervolgens de vraag krijgt wat er is besproken. “Ook daarin is de bondscoach open geweest, ook richting mij. Noem het pinchhitter of finisher, die rol zal het zijn als het elftal dat nodig heeft.”

Dat die afspraak is gemaakt, betekent overigens niet dat de spits het ermee eens is dat hij vooral een pinchhitter is. “Ik zal het daar zelf nooit mee eens zijn, dat zal ik ook nooit worden. Dat hoef ik de bondscoach ook niet uit te leggen”, maakt Weghorst duidelijk. “Daarom probeer ik me iedere dag wel in het elftal te spelen en te overtuigen dat je meer bent dan alleen een pinchhitter of invaller. Ik denk dat dat ook mijn grootste kracht is.”