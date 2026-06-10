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Erik ten Hag doet opmerkelijke uitspraak over blessure Jurriën Timber

10 juni 2026, 08:37
Erik ten Hag
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jurriën Timber moest maandag een streep zetten door zijn deelname aan het WK. De verdediger van Arsenal is niet voldoende hersteld van zijn liesblessure. Erik ten Hag geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat de blessure waar Timber mee te maken heeft ‘onvermijdelijk’ is voor hem.

Timber stond sinds half maart aan de kant met een blessure. De verdediger werd desondanks opgeroepen voor het WK en maakte zijn rentree in de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain, waarin hij bijna een uur meedeed. Maandag bleek hij echter nog te veel last te hebben van zijn liesblessure om deel te nemen aan het WK, waardoor zijn droom uiteenspatte. Lutsharel Geertruida werd opgeroepen om Timber te vervangen in de selectie van Ronald Koeman.

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Ten Hag vindt het afhaken van Timber, met wie hij samenwerkte bij Ajax, een ‘heel groot verlies’ voor Oranje. “Want of de winnaarsdrang nu nog voldoende aanwezig is, weet ik niet. Die van Jurriën gaan ze in elk geval missen”, aldus de technisch directeur van FC Twente. Toch is de oud-trainer van Ajax en Manchester United positief over de kansen van Nederland op het WK. “Ik denk dat Nederland de kwaliteiten heeft om ver te reiken en misschien wel in staat is om de finale te winnen.”

“Maar vergis je niet: Jurriën is echt een heel sterke persoonlijkheid”, benadrukt Ten Hag. “Hij gaat altijd voorop in de strijd, durft met iedere tegenstander de strijd aan te gaan en corrigeert mensen in de groep.” De bestuurder ziet maar twee spelers in de huidige selectie die een vergelijkbare mentaliteit hebben: Virgil van Dijk en Denzel Dumfries. “Als je één van je drie aanjagers kwijtraakt, dan is dat wrang.”

‘Paradoxale’ blessure

Ten Hag denkt dat de blessure van Timber voortkomt uit zijn fysieke kwaliteiten. “Ik ken zijn fysieke profiel en hij is ontzettend krachtig, snel en explosief”, schetst de voormalig verdediger. “Daarom heb ik als manager ook altijd heel zuinig op hem moeten zijn, want als je zo powerful bent, dan ben je extra kwetsbaar. Daarom is het ook zo paradoxaal.” Ten Hag stipt aan dat Timber juist door zijn lichaamsbouw ver is gekomen in zijn loopbaan en hem naar verwachting ‘in de toekomst ook veel gaat brengen’.

“Topsport is de grenzen opzoeken en soms ga je daar net overheen. Zeker in Engeland, waar zó veel wedstrijden worden gespeeld”, aldus Ten Hag, die stelt dat de liesblessure van Timber ‘onvermijdelijk’ was. “En daarbij kan niemand iets worden verweten, want Arsenal heeft alle kennis en kunde in huis om dit zo veel mogelijk te voorkomen, is top op dat gebied. Maar soms is zelfs doseren niet genoeg.”

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Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
30
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

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