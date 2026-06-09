Oranje-jubilaris benoemt zwakke plekken in spel tegen Oezbekistan

kijkt met gemengde gevoelens terug op de laatste oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan in New York. Hoewel de aanvaller van Liverpool in het Icahn Stadium zijn vijftigste interland bekroonde met twee benutte strafschoppen, eist de Eindhovenaar in gesprek met De Telegraaf in aanloop naar het wereldkampioenschap meer scherpte van de ploeg.

Oranje boekte gisteren een moeizame 2-1 overwinning op de lomp spelende Oezbeken. Gakpo nam beide treffers voor zijn rekening en tilde zijn doelpuntentotaal in Oranje daarmee naar 21. Hierdoor is de linksbuiten gestegen naar de achttiende plaats op de eeuwige topscorerslijst van het nationale elftal. Dat betekent dat hij inmiddels grootheden als Dirk Kuyt, Marco van Basten en Rafael van der Vaart in het vizier heeft.

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Ondanks zijn persoonlijke jubileum sloot Gakpo zijn ogen niet voor de tekortkomingen van het Nederlands elftal. "Dat we nog scherper moeten zijn voor de goal", antwoordde de doelpuntenmaker op de vraag wat de belangrijkste conclusie was na het duel. "Ik denk dat we redelijk wat mogelijkheden hebben gehad, maar we hebben te weinig gescoord. Dat moeten we wel beter gaan doen. Ik denk dat we niet zo gelukkig waren met de laatste pass, ook de laatste keuze kon beter. Dat is iets waar we aan moeten werken", aldus de jubilaris.

Voorafgaand aan de wedstrijd had Koeman aangegeven dat hij meer snelheid en agressiviteit wilde zien. Volgens Gakpo is dat slechts deels gelukt. "Met momenten denk ik zeker. Met momenten ook minder. Het kan nog zeker beter", oordeelde hij. Dat de overwinning pas in de zevende minuut van de blessuretijd tot stand kwam via een tweede penalty benadrukt voor Gakpo de noodzaak om kansen uit veldspel af te ronden. "Want het is niet zo dat je iedere wedstrijd een penalty krijgt of dat je iets in de schoot krijgt geworpen", verklaarde de aanvaller stellig. "Dan moet je de kansen die je hebt wel benutten. Maar ik zie ook goede dingen. Ik denk dat we veel creëren, dus het is gewoon zaak de kansen beter te benutten", voegde hij daaraan toe.

Naast het wisselvallige spel kreeg de selectie in New York ook te maken met het vertrek van Jurriën Timber, die het eindtoernooi aan zich voorbij moet laten gaan. Gakpo noemt het wegvallen van de verdediger een zware klap voor de spelersgroep. "Iedereen kent zijn kwaliteiten natuurlijk. Hij is belangrijk voor het team, dus dat is een grote aderlating", reageerde hij. "Maar uiteindelijk denk ik dat hij nu doet wat het beste is voor zijn carrière. Helaas moet hij nu deze keuze maken, maar hij heeft nog genoeg mooie momenten voor de boeg in zijn carrière. Uiteindelijk denk ik persoonlijk dat het Gods plan is dat het nu zo gaat en ik denk dat hij sterk genoeg is mentaal om daarmee om te gaan", besloot de international.