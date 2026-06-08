Nederland heeft in de laatste oefenwedstrijd voor de start van het WK nipt gewonnen van Oezbekistan: 2-1. zette Oranje voor rust vanaf de stip op voorsprong, maar na het geblesseerd uitvallen van doelman en een directe rode kaart voor invaller incasseerde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in de blessuretijd nog een gelijkmaker. Een tweede rake penalty van Gakpo, nog dieper in blessuretijd, zorgde uiteindelijk tóch voor de winst.

Koeman voerde in zijn basisopstelling één wijziging door ten opzichte van de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije (0-1). Denzel Dumfries keerde namelijk terug op zijn vaste positie rechts achterin, waardoor Mats Wieffer naar de bank verhuisde. Verder ontbrak Jurriën Timber in de wedstrijdselectie; de KNVB maakte kort voor het duel bekend dat de Arsenal-verdediger onvoldoende hersteld is van zijn liesblessure om op het WK in actie te komen. Hij verlaat het pre-camp van Oranje dan ook nu het duel met Oezbekistan erop zit, als vervanger haalt Koeman Sunderland-verdediger Lutsharel Geertruida bij zijn WK-selectie.

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Na een moment van stilte vanwege het overlijden van Hans Jorritsma, de voormalig teammanager van Oranje, kon het duel in het lege Icahn Stadium beginnen. Dat biedt plaats aan vijfduizend toeschouwers, maar die waren niet welkom en dus vond de wedstrijd plaats in een vrij troosteloze sfeer die het midden hield tussen een duel in coronatijd en een wedstrijd in de derde klasse amateurs.

Nederland ontwikkelde vanaf de openingsminuten een overwicht en had dat al vroeg in een openingstreffer kunnen - of misschien wel moeten - uitdrukken. Eerst kreeg Crysencio Summerville vrije doortocht richting het doel na een passje van Donyell Malen, maar de rechtsbuiten speelde de bal nét te ver voor zich uit waardoor doelman Utkir Yusupov er tussen kon komen. Even later was het Malen zélf die de kans kreeg, maar op aangeven van Cody Gakpo schoot hij hem van dichtbij naast. Nog binnen het kwartier legde Denzel Dumfries een voorzet van Gakpo op het hoofd van Tijjani Reijnders, maar hij kreeg hem niet lekker op het hoofd en kopte over.

Na een halfuur spelen was het dan toch raak voor Nederland. Summerville werd diep gestuurd door Dumfries en vervolgens stevig onderuit geschoffeld in de zestien: penalty. Gakpo zette zich achter de bal en schoot hem onder Yusupov, die er nog aan zat maar geen redding kon produceren, binnen: 1-0. Op slag van rust had Malen een tweede penalty gewild, maar deze keer wilde de arbitrage er niet aan - ondanks het feit dat hij wel degelijk geraakt leek te worden. Oezbekistan stelde er in de eerste helft weinig tegenover, op een paar corners in de blessuretijd na kwam de WK-debutant nauwelijks in de buurt van het doel van Bart Verbruggen.

Ook na rust bleef Oranje de bovenliggende partij. Summerville kreeg het eerste kansje van het tweede bedrijf, maar schoot via een tegenstander naast. Uit de daarop ontstane hoekschop kopte Virgil van Dijk maar net naast. Kort daarna plukte Verbruggen een hoge voorzet uit de lucht, waarna hij bij de landing verkeerd terechtkwam en verzorging nodig had. De eerste doelman van Nederland kon worden opgelapt, maar moest de strijd dik tien minuten later alsnog staken. Mark Flekken was zijn vervanger.

Ook Brian Brobbey (voor Malen) en Guus Til (voor Frenkie de Jong) werden door Koeman nog binnen de lijnen gebracht. Kansjes op een tweede treffer bleven er komen. Zo schoot Summerville met een volley maar net naast en wist Brobbey daadwerkelijk te scoren, maar daar ging vanwege buitenspel een streep doorheen. Summverville zorgde een kwartier voor tijd voor een tweede schrikmoment toen hij zich bij een overtreding - die hem geel opleverde - aangeslagen bleef liggen, maar hij kon uiteindelijk toch verder.

In de slotminuten sloeg vervolgens het noodlot toe voor Til. De invaller maakte het meeverdedigen twee keer hands, eerst buiten en daarna binnen de zestien. De VAR riep de scheidsrechter daarop naar het scherm, na lang delibereren luidde het oordeel: direct rood, maar géén penalty. Wel een vrije trap op de rand van de zestien, die gevaarloos over werd geschoten. Voor Til zou de rode prent echter een schorsing voor het eerste WK-duel, tegen Japan, kunnen betekenen.

In ondertal wist Oranje de voorsprong niet over de streep te trekken. In blessuretijd zette invaller Igor Sergeev de gelijkmaker op het bord: 1-1. Nederland kreeg daarna nog één mogelijkheid om alsnog de volle buit te grijpen, maar kreeg de bal er nét niet in.