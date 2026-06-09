Jurriën Timber reageert na WK-dreun: 'Moeilijk om te accepteren'

heeft voor het eerst van zich laten horen nadat maandag, vlak voor de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, bekend werd dat hij het wereldkampioenschap aan zich voorbij moet laten gaan. De verdediger van Arsenal kampt met een hardnekkige liesblessure en is via sociale media diepbedroefd ingegaan op de enorme persoonlijke dreun. Voor de mandekker is het al het tweede opeenvolgende eindtoernooi dat hij door fysiek leed mist.

De voormalig speler van Ajax reageerde dinsdag via Instagram op het slechte nieuws voor hem en het Nederlands elftal. "Mijn land vertegenwoordigen op het allerhoogste podium is iets waar ik altijd van heb gedroomd, het is moeilijk om te accepteren dat een blessure die kans heeft weggenomen", zo schrijft de rechtspoot. Ondanks de zware teleurstelling probeert hij de knop om te zetten en richt hij zich met een positieve boodschap tot zijn ploeggenoten. "Het is niet het pad waar ik op had gehoopt, maar ik vertrouw erop dat God een groter plan heeft dat ik nu nog niet kan zien. Ik wens de jongens het allerbeste. Maak het land trots!", aldus de international.

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Het afhaken van Timber kwam niet volledig uit de lucht vallen, nadat hij de afgelopen maanden bij zijn club in Londen al veelvuldig werd geplaagd door de liesblessure. Eind mei maakte hij nog wel zijn rentree tijdens de door Arsenal na strafschoppen verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Die invalbeurt van ruim vijftig minuten bleek zijn fysieke gesteldheid echter geen goed te hebben gedaan. Omdat de verdediger niet fit genoeg bleek om medisch verantwoord aan het toernooi deel te nemen, besloot bondscoach Ronald Koeman om hem niet mee te nemen en Lutsharel Geertruida als vervanger bij de selectie te halen. De speler van Sunderland voegt zich dinsdag in Kansas bij de groep.