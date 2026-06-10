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Frenkie de Jong wijst grote kracht van Oranje aan

10 juni 2026, 09:16
Frenkie de Jong bij Oranje
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Frenkie de Jong kan zich erin vinden dat de kwartfinale van het WK een realistisch eindstation is voor Oranje, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. Toch wil de middenvelder niet uitsluiten dat Nederland gaat verrassen. Daarbij wijst hij met name naar de ‘onvoorspelbaarheid’ van het team.

Nederland begint zondag in Dallas aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten met een wedstrijd tegen Japan. Oranje is gedurende het toernooi zeker niet een van de topfavorieten en de kwartfinale zou, net als vier jaar geleden in Qatar, zomaar het eindstation kunnen zijn. Toch denkt De Jong dat Oranje kan verrassen. “De onvoorspelbaarheid van ons team kan onze kracht zijn”, denkt de middenvelder van FC Barcelona.

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“We hebben veel snelheid en fysieke kwaliteiten én ik denk dat wij aan de bal ook heel goed kunnen spelen”, vervolgt hij. “Ik zie een elftal dat in de omschakeling gevaarlijk kan zijn, een elftal met lengte ook, fysiek sterk, wat ik al zei.” De Jong denkt dan ook dat geen enkel land ernaar uitkijkt om op het WK tegen Oranje te spelen, zo maakt hij duidelijk.

Waar er in Nederland momenteel veel negativiteit bestaat over de kansen van Oranje na twee matige oefenwedstrijden, is men in het buitenland een stuk positiever. “Ik voel in de kleedkamer van Barcelona dat we er met het Nederlands elftal best wel goed op staan en zeer serieus worden genomen, zeker na die twee wedstrijden tegen Spanje vorig jaar voor de Nations League”, geeft De Jong aan. “Ik denk zelfs dat de opinie in het buitenland over ons team veel positiever is dan in Nederland zelf.”

Waarom men in het buitenland positiever is over Oranje dan in Nederland, weet hij niet zeker. “Ze kijken vermoedelijk naar ons elftal en denken dan: geen slechte spelers, hoor. Nu vermoed ik dat veel Nederlanders er ook wel zo over denken, en zal de twijfel die er ook is te maken hebben met het feit dat we lang niet van een topland hebben gewonnen”, schat De Jong in. “Maar dan kan je weer tegenin brengen dat we steeds een aantal belangrijke spelers moesten missen. Frankrijk, Engeland, dat zijn landen met een vijver die een paar keer zo groot is als die van Nederland. Dat maakt het makkelijker om geblesseerde spelers te vervangen.”

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Ferrari412T2
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Ferrari412T2
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Ik denk dat Nederland ook enorm gaat verrassen dit WK. Namelijk na de poulefase al uitgespeeld zijn. Van wat ik afgelopen wedstrijden heb gezien is dit erbarmelijk slecht. Totaal Nederlands elftal onwaardig, maar dat zal wel aan het spelersmateriaal liggen. Geen fatsoenlijke spits en geen snelle buitenspelers die er eens voorbij kunnen a la Robben. Tegen Japan krijgen ze billenkoek, want die jagen er vol op los en dan staat Nederland met de rug tegen de muur!

Jopie14
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Jopie14
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Met deze coach aan het roer, is zelfs de onvoorspelbaarheid verdwenen. Of de Jong moet het hebben over de het selectiebeleid.

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@Jopie14 Frenkie en de trainer houden al jaren elkaars handje boven het hoofd.

Kicker
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Laten we de wedstrijd tegen Japan maar eerst afwachten. Als we deze goed doorkomen weet je pas of Oranje iets kan betekenen in het toernooi.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ferrari412T2
171 Reacties
988 Dagen lid
565 Likes
Ferrari412T2
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  • 1
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Ik denk dat Nederland ook enorm gaat verrassen dit WK. Namelijk na de poulefase al uitgespeeld zijn. Van wat ik afgelopen wedstrijden heb gezien is dit erbarmelijk slecht. Totaal Nederlands elftal onwaardig, maar dat zal wel aan het spelersmateriaal liggen. Geen fatsoenlijke spits en geen snelle buitenspelers die er eens voorbij kunnen a la Robben. Tegen Japan krijgen ze billenkoek, want die jagen er vol op los en dan staat Nederland met de rug tegen de muur!

Jopie14
371 Reacties
126 Dagen lid
437 Likes
Jopie14
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Met deze coach aan het roer, is zelfs de onvoorspelbaarheid verdwenen. Of de Jong moet het hebben over de het selectiebeleid.

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@Jopie14 Frenkie en de trainer houden al jaren elkaars handje boven het hoofd.

Kicker
373 Reacties
696 Dagen lid
843 Likes
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Laten we de wedstrijd tegen Japan maar eerst afwachten. Als we deze goed doorkomen weet je pas of Oranje iets kan betekenen in het toernooi.

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
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Nederland
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