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Ajax denkt heel anders over de broer van Ouazane

26 juli 2026, 18:27   Bijgewerkt: 18:48
Zakaria Ouazane in actie bij Jong Ajax
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ajax neemt mogelijk snel afscheid van Zakaria Ouazane, zo meldt Lucas Weening op X. De journalist weet te melden dat het contract van de oudere broer van Abdellah Ouazane, die momenteel de show steelt bij Ajax 1, waarschijnlijk wordt ontbonden. FC Twente zou de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Abdellah Ouazane kent een ijzersterke voorbereiding bij de hoofdmacht van Ajax en klopt nadrukkelijk op de deur van trainer Míchel. Ook tijdens de oefenwedstrijd tegen Burnley (2-1) was de pas zeventienjarige middenvelder op dreef. Voor zijn bijna twee jaar oudere broer Zakaria Ouazane hangt de vlag er anders bij.

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Weening meldt namelijk dat Zakaria Ouazane op weg lijkt naar de uitgang bij Ajax. Naar verluidt willen de Amsterdammers het contract van de aanvaller ontbinden. Ouazane kwam dertien keer uit voor Jong Ajax en wist daarin één keer te scoren.

FC Twente hoopt te profiteren van de mogelijke transfervrije status van de aanvaller. Volgens Weening hebben de Tukkers interesse in de negentienjarige speler van Jong Ajax.

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Zakaria Ouazane

Zakaria Ouazane
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 19 jaar (24 sep. 2006)
Positie: A (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
13
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
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4
Cambuur
0
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0
5
Excelsior
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