Ajax denkt heel anders over de broer van Ouazane

Ajax neemt mogelijk snel afscheid van , zo meldt Lucas Weening op X. De journalist weet te melden dat het contract van de oudere broer van , die momenteel de show steelt bij Ajax 1, waarschijnlijk wordt ontbonden. FC Twente zou de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Abdellah Ouazane kent een ijzersterke voorbereiding bij de hoofdmacht van Ajax en klopt nadrukkelijk op de deur van trainer Míchel. Ook tijdens de oefenwedstrijd tegen Burnley (2-1) was de pas zeventienjarige middenvelder op dreef. Voor zijn bijna twee jaar oudere broer Zakaria Ouazane hangt de vlag er anders bij.

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Weening meldt namelijk dat Zakaria Ouazane op weg lijkt naar de uitgang bij Ajax. Naar verluidt willen de Amsterdammers het contract van de aanvaller ontbinden. Ouazane kwam dertien keer uit voor Jong Ajax en wist daarin één keer te scoren.

FC Twente hoopt te profiteren van de mogelijke transfervrije status van de aanvaller. Volgens Weening hebben de Tukkers interesse in de negentienjarige speler van Jong Ajax.