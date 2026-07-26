Grote ster van Real Madrid duikt plots op in stadion van MVV Maastricht

Hoog bezoek bij MVV Maastricht afgelopen zaterdag, toen plotseling in De Geusselt stond. De 34-jarige doelman van Real Madrid was aanwezig tijdens het persmoment van Elite Sport, waarvan hij mede-eigenaar is. Courtois reageerde daar ook op de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België.

Elite Sport, een sportmerk dat gespecialiseerd is in keepershandschoenen, organiseerde zaterdag een persmoment in het stadion van MVV. Courtois was daarbij aanwezig, wat zorgde voor de nodige foto's op internet.

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Tijdens het persmoment ging Courtois in op de aanstelling van Van Bommel bij de nationale ploeg van België. De Rode Duivels gingen, ondanks een aardig verlopen WK, niet verder met Rudi Garcia en stelden de Nederlander aan als opvolger.

“Hij heeft bij Antwerp bewezen dat hij een toptrainer is. Ik heb al veel goeds over hem gehoord via Toby (Alderweireld, red.). Ik kijk ernaar uit om hem te leren kennen”, reageert de boomlange doelman van Real Madrid.

“Het maakt niet uit dat hij een Nederlander is”, vervolgt Courtois. “We spelen allemaal in het buitenland en iedereen heeft internationale trainers, dus voor mij is dat geen issue. We willen gewoon winnen. Al moet hij wel de Brabançonne (het Belgische volkslied, red.) meezingen”, aldus de sluitpost.