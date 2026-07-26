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Grote ster van Real Madrid duikt plots op in stadion van MVV Maastricht

26 juli 2026, 19:39
Stadion De Geusselt van MVV
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Hoog bezoek bij MVV Maastricht afgelopen zaterdag, toen Thibaut Courtois plotseling in De Geusselt stond. De 34-jarige doelman van Real Madrid was aanwezig tijdens het persmoment van Elite Sport, waarvan hij mede-eigenaar is. Courtois reageerde daar ook op de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België.

Elite Sport, een sportmerk dat gespecialiseerd is in keepershandschoenen, organiseerde zaterdag een persmoment in het stadion van MVV. Courtois was daarbij aanwezig, wat zorgde voor de nodige foto's op internet.

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Tijdens het persmoment ging Courtois in op de aanstelling van Van Bommel bij de nationale ploeg van België. De Rode Duivels gingen, ondanks een aardig verlopen WK, niet verder met Rudi Garcia en stelden de Nederlander aan als opvolger.

“Hij heeft bij Antwerp bewezen dat hij een toptrainer is. Ik heb al veel goeds over hem gehoord via Toby (Alderweireld, red.). Ik kijk ernaar uit om hem te leren kennen”, reageert de boomlange doelman van Real Madrid.

“Het maakt niet uit dat hij een Nederlander is”, vervolgt Courtois. “We spelen allemaal in het buitenland en iedereen heeft internationale trainers, dus voor mij is dat geen issue. We willen gewoon winnen. Al moet hij wel de Brabançonne (het Belgische volkslied, red.) meezingen”, aldus de sluitpost.

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Thibaut Courtois

Thibaut Courtois
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 34 jaar (11 mei 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
32
0
2024/2025
Real Madrid
30
0
2023/2024
Real Madrid
4
0
2022/2023
Real Madrid
31
0

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Stand Keuken Kampioen Divisie 2026/2027

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
9
Helmond
0
0
0
10
Heracles
0
0
0
11
MVV
0
0
0
12
NAC
0
0
0
13
Jong PSV
0
0
0

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