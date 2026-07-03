Een opvallend moment na de WK-zege van België op Senegal. De spelers van de Rode Duivels vierden de overwinning, maar en leken elkaar bewust te negeren. De middenvelder en de doelman leven al jaren in onmin.

Op sociale media gaan beelden rond van de Belgische feestvreugde. Te zien is dat Courtois en De Bruyne kort in elkaars richting kijken, maar allebei doorlopen en het feest met andere spelers vierden.

De relatie tussen Courtois en De Bruyne

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De moeizame relatie tussen Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois gaat terug tot de periode rond 2012. De breuk ontstond nadat Courtois een relatie kreeg met Caroline Lijnen, destijds de vriendin van De Bruyne. In zijn biografie Keep It Simple vertelde De Bruyne later dat hij zich verraden voelde en dat zijn band met de doelman daardoor blijvend veranderde. Volgens de middenvelder werd het contact vanaf dat moment 'professioneler' en spraken de twee elkaar buiten de nationale ploeg niet meer.

De Bruyne wilde de sportieve belangen altijd gescheiden houden van zijn privéleven. In dezelfde biografie onthulde hij dat toenmalig bondscoach Marc Wilmots hem zelfs vroeg of Courtois wellicht verwijderd moest worden uit de Belgische selectie. De Bruyne wees dat idee direct van de hand, omdat hij vond dat Courtois simpelweg de beste keeper van België was.

Door de jaren heen bleven De Bruyne en Courtois samen uitkomen voor België, maar aanwijzingen dat de vriendschap ooit is hersteld zijn er nauwelijks. Tegelijkertijd zijn er ook weinig bewijzen voor een voortdurende openlijke ruzie. Courtois sprak zich meerdere keren lovend uit over de kwaliteiten van De Bruyne en noemde hem zelfs een van de beste Belgische voetballers ooit. De Bruyne hield zich op zijn beurt vrijwel altijd op de vlakte wanneer hij naar de doelman werd gevraagd.

De spanningen binnen de Belgische nationale ploeg kregen in 2023 opnieuw veel aandacht, maar die draaiden vooral om Courtois' conflict met toenmalig bondscoach Domenico Tedesco. De doelman verliet het trainingskamp na onenigheid over de aanvoerdersband, maar benadrukte later expliciet dat hij geen enkel probleem had met De Bruyne als captain. Volgens Courtois zat het conflict in de communicatie en het vertrouwen tussen hem en de bondscoach, niet in zijn relatie met de spelmaker.