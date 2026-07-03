Johan Derksen verwacht niet dat Louis van Gaal nog een vierde periode als bondscoach van het Nederlands elftal zal beginnen. De analist reageert donderdagavond in Vandaag Inside op de naam van de 74-jarige trainer en denkt dat een nieuwe terugkeer bij Oranje er simpelweg niet meer in zit.

"Ik denk Louis het niet meer doet", voorspelt Derksen. "Tegen Louis als trainer kun je geen enkel bezwaar hebben. Maar ik denk dat hij er qua leeftijd geen zin meer in heeft. Hij heeft wat mankementen, dan begin je niet meer aan zo'n avontuur." Van Gaal maakte in 2022 bekend aan prostaatkanker te lijden.

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Derksen gaat vervolgens ook in op het vertrek van Van Gaal als adviseur van de raad van commissarissen van Ajax. "Louis is ook wel een beetje op zijn teentjes getrapt dat er bij Ajax niet meer naar hem geluisterd wordt. Het is volkomen begrijpelijk dat hij daar opstapt."

Volgens Derksen speelt ook de komst van technisch directeur Jordi Cruijff daarin een rol. "Hij had moeite met de oude Cruijff. Maar de jonge Cruijff neemt hij helemaal niet serieus natuurlijk."

René van der Gijp zet eveneens vraagtekens bij de keuze van Ajax voor Cruijff. "Ik snap niet dat een club als Ajax alles in de schoot legt van iemand die aardig gepresteerd heeft in Cyprus en Israël. Daar begrijp ik helemaal niets van."

Derksen is eveneens kritisch over het cv van Cruijff. "Hij heeft aardig gevoetbald, niet geweldig. Maar Cruijff heeft geen enkele cv in het werk dat hij nu doet moet verrichten. Hij is dus puur op zijn naam gehaald. En niet op zijn antecedenten."

Driessen ziet Van Gaal juist als ideale opvolger van Koeman

De uitspraken van Derksen volgen kort nadat Valentijn Driessen juist een lans brak voor een terugkeer van Van Gaal bij Oranje. De chef voetbal van De Telegraaf stelde dat de KNVB na het vertrek van Ronald Koeman een zwaargewicht nodig heeft en ziet de oud-bondscoach als een uitstekende kandidaat.

In zijn column schreef Driessen dat alleen 'een zwaargewicht voldoet om het triple A-merk veilig te stellen'. "Een autoriteit die als boegbeeld van het Nederlandse voetbal kan dienen en het Nederlands elftal volgens de Nederlandse voetbalfilosofie op het allerhoogste niveau kan laten presteren."

Volgens Driessen is het vertrek van Van Gaal bij Ajax zelfs een kans voor de KNVB. "Sinds donderdag dient zich een vierde ontsnappingsroute aan voor Nigel de Jong. Een triple A-merk dat niet misstaat bij de KNVB en het Nederlands elftal: Louis van Gaal", schreef hij. Wel plaatste hij één kanttekening: "De enige vraag is of de gezondheid van Van Gaal het toelaat om nog twee jaar het Nederlands elftal onder zijn hoede te nemen tot en met het EK 2028."