Driessen pleit voor terugkeer Van Gaal: 'Een triple A-merk voor Oranje'

Valentijn Driessen ziet in Louis van Gaal de ideale kandidaat om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is de ervaren oefenmeester precies het zwaargewicht dat de KNVB momenteel nodig heeft. De roep om een nieuwe keuzeheer volgt kort op het besluit van Koeman om zijn contract niet te verlengen na de vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap.

Het Nederlands elftal werd eerder deze week in de zestiende finales van het eindtoernooi uitgeschakeld door Marokko, waarna Koeman direct zijn ontslag indiende. Directeur Topvoetbal Nigel de Jong heeft inmiddels aangegeven dat er haast geboden is bij de zoektocht naar een opvolger, aangezien de Nations League-campagne in september alweer van start gaat met een duel tegen Duitsland. Voor Driessen is het duidelijk in welke vijver de voetbalbond moet vissen.

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In zijn column stelt de journalist dat de KNVB na de teleurstellende WK-campagne niet zomaar voor de eerste de beste trainer moet kiezen. "Alleen een zwaargewicht voldoet om het triple A-merk veilig te stellen. Een autoriteit die als boegbeeld van het Nederlandse voetbal kan dienen en het Nederlands elftal volgens de Nederlandse voetbalfilosofie op het allerhoogste niveau kan laten presteren", schrijft hij. Driessen noemt in eerste instantie namen als Pep Guardiola, Arne Slot en Erik ten Hag, maar ziet door recente ontwikkelingen in Amsterdam een nieuwe kans ontstaan.

Van Gaal legde vandaag per direct zijn functie als extern adviseur van de Raad van Commissarissen bij Ajax neer. Volgens de columnist opent dat deuren voor de voetbalbond. "Sinds donderdag dient zich een vierde ontsnappingsroute aan voor Nigel de Jong. Een triple A-merk dat niet misstaat bij de KNVB en het Nederlands elftal: Louis van Gaal", aldus Driessen. Hoewel de bestuurlijke periode van de Amsterdammer in de Johan Cruijff ArenA volgens de journalist geen onverdeeld succes was, doet dat niets af aan zijn kwaliteiten als trainer. "Met zijn ervaring en statuur is Van Gaal een geschikte kandidaat als de beschikbare Guardiola en Slot niet haalbaar zijn", zo klinkt het.

Driessen plaatst wel één belangrijke kanttekening bij een eventuele vierde termijn voor de oud-bondscoach. "De enige vraag is of de gezondheid van Van Gaal het toelaat om nog twee jaar het Nederlands elftal onder zijn hoede te nemen tot en met het EK 2028", schrijft hij. Als dat geen obstakel vormt, adviseert hij De Jong om snel in actie te komen. "Is het antwoord hierop 'ja', dan kan De Jong een visje uitgooien", vervolgt Driessen, die afsluit met een duidelijke boodschap voor de KNVB-directie. "Het Nederlands elftal is geen speeltuin, maar een triple A-merk dat geleid moet worden door triple A-merken als Guardiola, Slot, Van Gaal of Ten Hag", besluit hij.