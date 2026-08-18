Jamal Musiala geeft duidelijkheid over medische situatie na dubbele instorting

heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de momenten waarop hij de afgelopen periode tijdens wedstrijden in elkaar zakte. De ster van Bayern München laat weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat en geeft uitleg over de medische oorzaak van de incidenten. Via Instagram heeft de Duitse international bevestigd dat er bij hem een kortdurend, maar goed behandelbaar absencesyndroom is vastgesteld.

De spelmaker zakte afgelopen zaterdag in de slotfase van het oefenduel met RB Leipzig in elkaar, wat in eerste instantie werd toegeschreven aan de extreme hitte. Dinsdag herhaalde dit scenario zich tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen 1. FC Heidenheim. De aanvaller viel in de 61e minuut in en ging nog geen zeven minuten later zonder direct contact naar de grond. In beide gevallen kon de Bayern-aanvaller na een medische behandeling zelfstandig het veld verlaten. Na het tweede incident spreekt Musiala zijn dankbaarheid uit voor alle steunbetuigingen.

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Volgens de speler worden de absences veroorzaakt door een neurologische disfunctie, een vorm van epilepsie. De Bayern-ster begrijpt dat de beelden voor buitenstaanders schrikwekkend kunnen zijn, maar probeert de situatie zelf te relativeren. "Ik weet dat ze op het eerste gezicht eng kunnen lijken, maar voor mij zijn ze momenteel onderdeel van mijn dagelijks leven", aldus Musiala. De sterspeler benadrukt dat hij uitstekend medisch wordt begeleid en dat Bayern München hem volledig ondersteunt. Sportief directeur Max Eberl heeft inmiddels bevestigd dat de clubleiding de situatie nauwlettend in de gaten houdt en de speler steunt.

Musiala maakt duidelijk dat hij niet zonder toestemming opnieuw het voetbalveld heeft betreden. In nauw overleg met gespecialiseerde neurologen is besloten dat de 23-jarige zijn topsportcarrière kan voortzetten. Volgens de betrokken medisch specialisten vormt de aandoening geen verder gezondheidsrisico. "Het is mijn persoonlijke wens geweest om de uitdaging aan te gaan en, met toestemming van de neurologische specialisten, verder te doen wat mij het meest helpt bij mijn herstel: mijn normale leven leiden en mijn passie voor voetbal blijven beoefenen", verklaart de international.

De speler wil voorlopig niet alle medische details publiekelijk bespreken en vraagt om begrip voor zijn keuze om dit onderwerp binnen zijn directe omgeving en de medische staf te houden. Voor de spelmaker is het vooral belangrijk dat hij zijn normale routine kan blijven volgen. "Ik heb er in het algemeen een heel goed gevoel over en ben op de goede weg", schrijft de sterspeler.

Ondanks de medische goedkeuring is het nog onzeker of Musiala komende zaterdag in actie komt tijdens de strijd om de DFL-Supercup tegen Borussia Dortmund. De medische staf van Bayern München wil naar verluidt geen enkel risico nemen met de veelbesproken speler na de recente inzinkingen. Zelf kijkt de aanvaller vooral vooruit naar het nieuwe seizoen. "Wat mij op deze weg het meest helpt, is om samen met mijn team en jullie geweldige steun verder op jacht te gaan naar overwinningen en prijzen", besluit Musiala.