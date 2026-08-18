Grote zorgen om Jamal Musiala: Bayern-ster zakt voor de tweede keer in elkaar

heeft vandaag opnieuw voor grote bezorgdheid gezorgd bij Bayern München. De aanvallende middenvelder zakte tijdens het oefenduel met 1. FC Heidenheim plotseling in elkaar en moest het veld vroegtijdig verlaten. Het is al de tweede keer in vier dagen tijd dat de Duitse international tijdens een wedstrijd met vergelijkbare medische problemen kampt.

Trainer Vincent Kompany bracht Musiala in de 61e minuut binnen de lijnen als vervanger van Ismael Saibari. Zes minuten na zijn entree ging de sterspeler midden op het veld naar de grond, waarna spelers van beide ploegen direct een beschermende kring rond hem vormden. Medische hulpverleners kwamen vervolgens snel het veld op. Na een korte behandeling wist hij zelf weer overeind te komen, al oogde hij daarbij gedesoriënteerd en duizelig. Met ondersteuning van een staflid liep de aanvaller richting de zijlijn, maar na enkele meters draaide hij plotseling om en verdween via de andere kant van het veld richting de catacomben. Het aanwezige publiek scandeerde ondertussen massaal zijn naam.

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Het incident in Heidenheim zorgt voor extra alarmbellen, omdat de spelmaker zaterdag tijdens een met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen RB Leipzig ook al een moment van zwakte kende. In de 83e minuut van dat duel ging de voetballer vanwege de hitte naar de grond. Maandag ontbrak Musiala vervolgens bij de spelerspresentatie op de clubcampus en werkte hij slechts een individuele training af, waardoor zijn optreden tegen Heidenheim enigszins onverwacht kwam.

Nu de creatieveling opnieuw is uitgevallen, zal de medische staf geen enkel risico met hem nemen. De verwachting is dan ook dat de inzetbaarheid van Musiala voor de strijd om de DFL-Supercup uiterst onzeker is. Bayern München treedt aanstaande aan tegen Borussia Dortmund voor de eerste officiële test van het nieuwe seizoen.