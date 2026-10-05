Het ontbreken van Wout Weghorst bij het Nederlands elftal zorgt voor flink wat discussie na de recente serie wedstrijden in de UEFA Nations League. Oranje wist afgelopen zondag nog wel met 2-1 te winnen van Servië en staat met acht punten uit vier duels aan kop in Groep B, maar toch klinkt er in de analyse van De Telegraaf duidelijke kritiek op het gebrek aan een echt breekijzer in de aanval als tegenstanders de boel achterin dichtgooien.

In de voorhoede kiest de technische leiding de laatste tijd nadrukkelijk voor verjonging, waardoor Weghorst buiten de boot is gevallen. De 34-jarige spits, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar FC Twente, is echter nog altijd gewoon beschikbaar voor Oranje. Juist het specifieke profiel van de ervaren pinchhitter wordt in wedstrijden tegen een compacte defensie erg gemist.

Gemis van een stormram bij Oranje

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De analist van de ochtendkrant is kritisch op de aanvallende mogelijkheden van de selectie en stelt dat een type als Wout Weghorst eigenlijk onmisbaar is voor de ploeg. "In deze serie van vier wedstrijden heb ik toch Wout Weghorst gemist. Als de ruimtes zo klein zijn, moet je toch één speler erin hebben. Kijk: Virgil van Dijk kan je de laatste vijf minuten naar voren sturen, maar niet het laatste half uur", klinkt het oordeel.

Volgens de analist kan de aanwezigheid van andere aanvallers dit probleem niet zomaar oplossen. "Joshua Zirkzee is ook niet echt klein, maar is niet zo'n fanatieke stormram als Weghorst. Zoals Pierre van Hooijdonk en Luuk de Jong ook hun waarde hebben bewezen als stormram." Zirkzee schoot Oranje afgelopen zondag tegen Servië als invaller nog wel naar de 2-1 overwinning na een goal van Teun Koopmeiners, maar geldt natuurlijk als een heel ander type centrumspits.

Frisse talenten bieden perspectief

Ondanks het ontbreken van extra stootkracht voorin is er wel waardering voor het frisse spel dat Oranje momenteel laat zien. De analist geeft aan met veel plezier naar de recente wedstrijden te hebben gekeken. "Ik ben oprecht met veel plezier voor de buis gaan zitten. De nieuwe frisse jongens, Mexx Meerdink, Ruben van Bommel, Joey Veerman zelfs en Gjivai Zechiël, het zijn leuke spelers", geeft de observator aan.

Meerdink begon afgelopen zondag tegen de Serviërs nog in de basis maar werd in de rust gewisseld, waarna invallers Zechiël en Jorrel Hato samen met Van Bommel voor een frisse impuls zorgden op het veld. Eerder tijdens deze reeks leverden de duels met Duitsland (1-1) en Griekenland (2-2) al wisselende fases op.

De personele wisselingen en tactische keuzes maken duidelijk dat de ideale opstelling van Oranje nog niet helemaal vaststaat. "Maar je ziet wel dat Xavi nog zoekende is en dat snap ik ook wel. Wat dat betreft zijn die Nations League-duels ideaal voor hem. Hij zal een stuk wijzer zijn geworden", klinkt de conclusie over het inpassen van jong talent en het ontbreken van routine in de selectie.