De thuisoverwinning van Oranje op Servië heeft afgelopen zondag flink wat mensen naar de buis getrokken: 2,2 miljoen televisiekijkers. Daarmee geldt het met 2-1 gewonnen duel in Eindhoven meteen als de best bekeken interland van de afgelopen periode. De ploeg van bondscoach Xavi kende qua kijkcijfers sowieso een sterke reeks tijdens de eerste vier poulewedstrijden in de Nations League.

In de afgelopen twee weken kwam de nationale ploeg vier keer in actie op het Europese podium. De openingswedstrijd tegen Duitsland eindigde in 1-1 en wist 1,8 miljoen kijkers te boeien. Het uitduel met Servië (1-2 zege) noteerde vervolgens 2,0 miljoen kijkers, waarna afgelopen donderdag 1,9 miljoen geïnteresseerden zagen hoe Nederland met 2-2 gelijkspeelde tegen Griekenland. Met de 2,2 miljoen kijkers van afgelopen zondag werd de piek van deze interlandperiode bereikt.

Kijkerspubliek tijdens eerste interlandblok onder Xavi

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Onder bondscoach Xavi Hernández bleef de publieke belangstelling constant op een hoog niveau steken. Geen enkel groepsduel zakte namelijk onder de grens van 1,8 miljoen belangstellenden. Sportief leverde het blok acht punten op via twee overwinningen en twee remises, waardoor de koppositie in de groep samen met Griekenland in handen is.

De kijkcijfers liggen daarmee in de lijn van de voorgaande toernooicycli in de Nations League onder voorganger Ronald Koeman, die eind juni vertrok bij Oranje. Waar affiches tegen toplanden onder diens leiding traditioneel rond de twee miljoen kijkers schommelden, bijvoorbeeld tegen Hongarije in de Nations League in 2024/25 (2,2 miljoen kijkers), bewijst de recente ontmoeting met de Serviërs dat ook duels met op papier mindere tegenstanders gewoon een miljoenenpubliek blijven trekken.

In de Nations League wachten over een maand de beslissende ontmoetingen voor een plek in de kwartfinales van het toernooi. Op vrijdag 13 november treedt het elftal in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Griekenland. Drie dagen later, op maandag 16 november, volgt de uitwedstrijd tegen Duitsland in het Olympiastadion in Berlijn.