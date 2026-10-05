Nederland maakte tegen Servië een allesbehalve sterke indruk en lijkt wat dat betreft nog zoekende te zijn onder Xavi. De resultaten zijn aardig, maar Valentijn Driessen is kritisch.

Driessen denkt na het duel tegen Servië in zijn analyse voor De Telegraaf al aan een 'keiharde ingreep'. "Als Xavi geen oplossing voor de kwetsbaarheid van Van Dijk en Dumfries vindt, dan blijft hij evenals Koeman achter de feiten aanlopen met Nederland. Zeker tegen betere tegenstanders. Wellicht wil Xavi daar (nog) niet aan, maar een keiharde ingreep mag de Spanjaard niet uitsluiten. Zelfs als dit ten koste gaat van de jubilaris in Eindhoven: aanvoerder Van Dijk, of Dumfries. Xavi mag het belang van Oranje niet te grabbel gooien vanwege verworvenheden in het verleden."

Driessen zag Xavi een slechte beslissing nemen

Artikel gaat verder onder video

Volgens Valentijn Driessen is het na vier duels duidelijk dat Xavi 'nog geen tactisch meesterbrein is' en dat de eerste vier duels allesbehalve positief zijn geweest. "Treurig genoeg was dat (Micky van der Ven voor Teun Koopmeiners centraal achterin) evenmin de oplossing, getuige enkele Servische kansen. Alleen miste Servië de kwaliteiten om Oranje af te straffen, terwijl invaller Joshua Zirkzee goed doorzetten van Reijnders wel beloonde. Maar na twee zeges op de nummer 43 van de wereld de polonaise te gaan lopen, zou volledig misplaatst zijn. De vier interlands voor de Nations League riepen meer vragen op dan antwoorden over Oranje en de kwaliteiten van Xavi, die zich nog geen tactisch meesterbrein heeft getoond."

Vooral de keuze om Koopmeiners links naast Virgil van Dijk te zetten, kan dus op kritiek rekenen. "Overigens hielp Xavi zijn ploeg en verdediging in de tweede confrontatie met Servië net zo min als hij zijn internationals tegen Griekenland bijstond. Zijn experiment met Van Dijk als rechter centrale verdediger en Teun Koopmeiners aan de linkerkant, mislukte volledig. De middenvelder van Juventus mocht doorschuiven naar de middenlinie, maar dat probeersel ontaardde vooral in chaos en misverstanden. Later in de tweede helft kwam Van de Ven op Koopmeiners’ positie terecht."

Nederland staat na vier duels met acht punten bovenaan, samen met Griekenland. In de laatste twee duels van de groep in de Nations League speelt Nederland in november nog thuis tegen Griekenland en uit tegen Duitsland. Een plek bij de eerste twee is noodzakelijk om door te gaan naar de knock-outfase van de Nations League.