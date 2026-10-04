Xavi Hernández benoemt zijn grootste fout als bondscoach van Oranje

Xavi Hernández kijkt tevreden terug op zijn eerste weken als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje sloot de interlandperiode zondagavond af met een 2-1 overwinning op Servië.

Oranje speelde de afgelopen anderhalve week liefst vier wedstrijden in het kader van de Nations League. Nederland remiseerde tegen Duitsland (1-1) en Griekenland en won tweemaal van Serivë (1-2 en 2-1).

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Wat is de belangrijkste les die Xavi trekt uit zijn eerste interlandperiode? “Misschien hadden we meer spelers moeten wisselen. We hadden het soms fysiek zwaar. We waren moe”, vertelt de Spaanse oefenmeester na het duel met Servië voor de camera van de NOS.

Xavi maakte zondagavond tegen Servië voor het eerst gebruik van Jorrel Hato en Teun Koopmeiners. Zij kwamen in de eerste drie wedstrijden onder Xavi niet in actie. “Zij hebben ons vandaag enorm geholpen. We moeten meer spelers speeltijd geven”, vervolgt Xavi. “We hebben genoeg kwaliteit. We moeten meer spelers vertrouwen.”

Analist Youri Mulder heeft met plezier geluisterd naar het interview van Xavi. “Ik vind hem heel authentiek klinken. Hij heeft humor, de interviews zijn leuk. Hij is open en eerlijk. Hij levert af en toe ook kritiek op zichzelf. Hij zegt: ik heb het verkeerd gedaan. Hij is zelfkritisch. Dat is ergens ook wel aangenaam. Er zit nog wel heel veel rek naar boven in, vind ik”, aldus Mulder.