Oranje-international emotioneel in kleedkamer na wedstrijd tegen Servië

beleefde zondagavond een bijzondere avond met het Nederlands elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Servië (2-1 overwinning). De verdediger speelde zijn honderdste interland voor Oranje en vertelde dat hij ‘het moeilijk had’ in de kleedkamer na het duel.

“Ik was heel dankbaar. Dankbaar naar de groep, naar de staf, naar stafleden uit het verleden. Uiteindelijk ben ik het meest dankbaar voor mijn gezin. Zij waren er vanavond ook weer. Het was een speciale avond, mooie mijlpaal. Het is iets waar ik heel trots op ben”, vertelde Van Dijk na afloop voor de camera van de NOS.

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Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg Van Dijk naar zijn gevoelens. “Ik had het net nog best wel moeilijk in de kleedkamer”, gaf de aanvoerder van Oranje aan. “Ik ben best wel emotioneel, moet ik zeggen, vooral op dit soort momenten. Ik denk dat het toch wel moeilijk is. Ik ben zó dankbaar. Het was een mooie avond.”

Voor Van Dijk is de blik reeds gericht op de toekomst: de 35-jarige verdediger hoopt qua interlands in de buurt van recordinternational Wesley Sneijder (134 caps) te komen. “Voor mij blijft het niet bij honderd. Het is een mooie mijlpaal.”

“Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Het voelde veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd te laten toen ik jong was. Des te mooier…”, vervolgde Van Dijk. “Ik heb er tot nu toe het maximale uitgehaald. Ik heb helaas een jaar gemist (vanwege een zware knieblessure, red.), anders had ik misschien in de buurt van Wesley kunnen komen. Ik ben trots en ik ben heel gelukkig.”