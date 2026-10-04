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Uitblinker van Oranje krijgt enorme complimenten: ‘Over-mijn-lijk-mentaliteit!’

4 oktober 2026, 23:05
Nederland Servië
Foto: © NOS
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Demen Bulbul | Redacteur
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Theo Janssen is lovend over Virgil van Dijk na het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Servië (2-1 overwinning). De centrumverdediger speelde zijn honderdste interland voor Oranje en was in de slotfase belangrijk met enkele cruciale ingrepen.

Oranje leek na de 2-1 van Joshua Zirkzee twintig minuten voor tijd af te stevenen op een relatief eenvoudige zege. In de slotfase werd het echter toch nog spannend: Micky van de Ven moest de strijd geblesseerd staken en omdat bondscoach Xavi Hernández was uitgewisseld, moest Nederland de wedstrijd volmaken met tien man.

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“Hij is zeker nog wel belangrijk voor Oranje, je ziet het vandaag ook”, vertelt Janssen na afloop bij de NOS over Van Dijk. “In de laatste tien minuten, waarin het een soort alles-of-niks wordt, kopt hij drie ballen weg die gevaarlijk kunnen worden. Hij zit er met zijn voetje nog net tussen, waardoor ze geen grote kans krijgen.”

“Je ziet dat als het aankomt op een over-mijn-lijk-mentaliteit, Virgil wel een voorbeeld is van hoe je duels moet spelen. Dat deed hij wel fantastisch”, vervolgt de analist. “Ik denk dat hij nog steeds onze beste centrale verdediger is.”

Collega-analist Youri Mulder is kritischer op Van Dijk. “Ik ben het niet helemaal eens met wat Theo zegt. Ik vind dat je nog wel wat kritischer op hem kan zijn. Het gaat aan de bal wel vaak traag. Verdedigend vind ik hem vaak te laat.”

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 35 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Liverpool
5
0
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2

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