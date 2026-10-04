Oranje-basisklant staat geen moment ter discussie: 'Je vergeet dat hij nog maar 24 is'

speelt zondagavond tegen Servië normaliter zijn 37ste interland voor Nederland. Keeperstrainer Patrick Lodewijks ziet hoe snel de sluitpost van Brighton & Hove Albion zich ontwikkelt en is vooral onder de indruk van de ervaring die Verbruggen op jonge leeftijd al heeft opgebouwd.

Oranje slaagde er dit kalenderjaar nog niet in om een interland zonder tegendoelpunt af te sluiten. Dat gebeurde voor het laatst in 1951. Toch bestaat er nauwelijks discussie over Verbruggen, die zondagavond tegen Servië opnieuw onder de lat staat. Volgens Lodewijks straalt de doelman inmiddels een opvallende stabiliteit uit.

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"Je vergeet soms bijna dat hij nog steeds maar 24 is", zegt de keeperstrainer tegen het Algemeen Dagblad. "Op die leeftijd heeft Bart al 36 interlands achter zijn naam. Dat is veel. Ik ken weinig voorbeelden van andere landen waar dat zo is."

Lodewijks ziet Verbruggen doorgroeien

Ook bij Brighton zet Verbruggen grote stappen. De Engelse club is uitstekend aan het seizoen begonnen en draait mee bovenin de Premier League. Bovendien komt de doelman dit seizoen ook Europees in actie.

"Dit is een heel interessant jaar voor Bart", stelt Lodewijks. "Ook met Europees voetbal erbij. Hij is nu een volgroeide, stabiele doelman. Hij staat na dit seizoen nog één jaar onder contract bij Brighton. Bart is iemand die goed weet wat hij wil en hoe hij dat wil bereiken."

Afgelopen zomer werd Verbruggen al in verband gebracht met een volgende stap, maar tot een transfer kwam het niet. Bij Oranje is zijn positie voorlopig in ieder geval helder. Bondscoach Xavi Hernández ziet Verbruggen als zijn eerste keuze. "We hebben drie topkeepers en daar ben ik heel blij mee, maar Bart is mijn nummer 1."