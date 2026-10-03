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Bosz spot opvallende gang van zaken bij Ajax: 'Dit kennen we niet in Nederland'

3 oktober 2026, 12:11
Peter Bosz en Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Peter Bosz vindt dat Ajax zich afgelopen zomer goed heeft versterkt, zo zegt hij tegenover De Telegraaf. De oefenmeester laat zich in het bijzonder uit over twee spelers van de Amsterdammers: Tolu Arokodare en Julian Brandt.

Ajax kende een drukke transferperiode en kocht een heel nieuw elftal bij elkaar. Spelers met internationale ervaring kwamen naar de Johan Cruijff ArenA, om een nieuw teleurstellend seizoen te voorkomen. Na het eerste blok van de Eredivisie staat Ajax op een schamele vijfde plek.

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Toch denkt Bosz dat de Amsterdammers beter zijn dan vorig seizoen. “Je kan zien dat Ajax zich enorm versterkt heeft. Die hebben ingezet op ervaring. Een aantal van die spelers doet het erg goed”, begint de oefenmeester van PSV.

Bosz laat zich in het bijzonder uit over Tolu Arokodare en Brandt: “Ze hebben een grote spits gehaald, iets wat we niet echt kennen in Nederland. Ze hebben met Julian Brandt een speler gehaald, die ik persoonlijk heel goed ken, die bijna gemaakt is voor de Nederlandse competitie. Dus dat is een kwaliteitsinjectie voor Ajax”, aldus de ex-trainer van de Amsterdammers.

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Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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