Ajax dreigt Kasper Dolberg voor langere tijd kwijt te zijn. Binnen de Amsterdamse club zijn de zorgen over de knie van de Deense spits toegenomen en wordt inmiddels gevreesd voor een zware blessure, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen rondom de Deense ploeg.
Dolberg liep tijdens de interlandperiode een knieblessure op tijdens een training van Denemarken. De spits verliet daarop het trainingskamp en keerde terug naar Amsterdam, waar hij verder wordt onderzocht.
De Deense bondscoach Brian Riemer sprak eerder al over een uitzonderlijk zware blessure binnen zijn selectie. ”Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig”. Bij één van hen lag de knie er eigenlijk volledig uit", aldus Riemer. Volgens Deense media doelde de bondscoach met die uitspraken specifiek op Kasper Dolberg.
Aanvankelijk was nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Dolberg was. Inmiddels zijn de signalen minder positief en houdt Ajax rekening met een langdurige absentie van de spits. Hoe lang hij precies moet missen, is op dit moment nog niet bekend.
De medische onderzoeken moeten uitwijzen wat de exacte schade aan de knie is. Pas daarna kan een concrete inschatting worden gemaakt van de herstelperiode van Dolberg.
Voor Ajax zou het wegvallen van de Deen voor langere tijd een flinke tegenvaller zijn. De spits speelt een belangrijke rol in de aanval van de Amsterdammers en zal bij een langdurige absentie voorlopig vanaf de kant moeten toekijken.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.