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Grote zorgen bij Ajax om mogelijk zware blessure Kasper Dolberg

1 oktober 2026, 15:51   Bijgewerkt: 16:05
Kasper Dolberg
Foto: © Imago
2 reacties
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Dosty Amin |
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Ajax dreigt Kasper Dolberg voor langere tijd kwijt te zijn. Binnen de Amsterdamse club zijn de zorgen over de knie van de Deense spits toegenomen en wordt inmiddels gevreesd voor een zware blessure, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen rondom de Deense ploeg.

Dolberg liep tijdens de interlandperiode een knieblessure op tijdens een training van Denemarken. De spits verliet daarop het trainingskamp en keerde terug naar Amsterdam, waar hij verder wordt onderzocht.

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De Deense bondscoach Brian Riemer sprak eerder al over een uitzonderlijk zware blessure binnen zijn selectie. ”Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig”. Bij één van hen lag de knie er eigenlijk volledig uit", aldus Riemer. Volgens Deense media doelde de bondscoach met die uitspraken specifiek op Kasper Dolberg.

Aanvankelijk was nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Dolberg was. Inmiddels zijn de signalen minder positief en houdt Ajax rekening met een langdurige absentie van de spits. Hoe lang hij precies moet missen, is op dit moment nog niet bekend.

Onderzoek moet duidelijkheid geven

De medische onderzoeken moeten uitwijzen wat de exacte schade aan de knie is. Pas daarna kan een concrete inschatting worden gemaakt van de herstelperiode van Dolberg.

Voor Ajax zou het wegvallen van de Deen voor langere tijd een flinke tegenvaller zijn. De spits speelt een belangrijke rol in de aanval van de Amsterdammers en zal bij een langdurige absentie voorlopig vanaf de kant moeten toekijken.

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wim_72
126 Reacties
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wim_72
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Volgens mij was hij inmiddels 3e spits?

Celta de Grifo
152 Reacties
966 Dagen lid
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Celta de Grifo
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2e toch? Meen dat ie Leonardo wel voorbij was gestreefd

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

wim_72
126 Reacties
55 Dagen lid
104 Likes
wim_72
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Volgens mij was hij inmiddels 3e spits?

Celta de Grifo
152 Reacties
966 Dagen lid
178 Likes
Celta de Grifo
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2e toch? Meen dat ie Leonardo wel voorbij was gestreefd

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Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
2
2025/2026
Ajax
24
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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