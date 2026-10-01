Ajax dreigt voor langere tijd kwijt te zijn. Binnen de Amsterdamse club zijn de zorgen over de knie van de Deense spits toegenomen en wordt inmiddels gevreesd voor een zware blessure, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen rondom de Deense ploeg.

Dolberg liep tijdens de interlandperiode een knieblessure op tijdens een training van Denemarken. De spits verliet daarop het trainingskamp en keerde terug naar Amsterdam, waar hij verder wordt onderzocht.

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De Deense bondscoach Brian Riemer sprak eerder al over een uitzonderlijk zware blessure binnen zijn selectie. ”Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig”. Bij één van hen lag de knie er eigenlijk volledig uit", aldus Riemer. Volgens Deense media doelde de bondscoach met die uitspraken specifiek op Kasper Dolberg.

Aanvankelijk was nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Dolberg was. Inmiddels zijn de signalen minder positief en houdt Ajax rekening met een langdurige absentie van de spits. Hoe lang hij precies moet missen, is op dit moment nog niet bekend.

Onderzoek moet duidelijkheid geven

De medische onderzoeken moeten uitwijzen wat de exacte schade aan de knie is. Pas daarna kan een concrete inschatting worden gemaakt van de herstelperiode van Dolberg.

Voor Ajax zou het wegvallen van de Deen voor langere tijd een flinke tegenvaller zijn. De spits speelt een belangrijke rol in de aanval van de Amsterdammers en zal bij een langdurige absentie voorlopig vanaf de kant moeten toekijken.