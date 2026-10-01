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Michael Reiziger doet speciaal verzoek aan Xavi, maar vangt direct bot

1 oktober 2026, 14:06
Michael Reiziger / Xavi
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Michael Reiziger heeft geprobeerd om Gjivai Zechiël langer bij Jong Oranje te houden. De bondscoach van de beloften ving echter bot bij het Nederlands elftal, zo heeft de coach van Jong Oranje bekendgemaakt.

Zechiël sloot eind september aan bij de selectie van Reiziger voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (0-0). De trainer van de beloftenploeg wilde de middenvelder vervolgens graag behouden voor de wedstrijd tegen Slovenië van vrijdag, maar de speler keerde zoals afgesproken direct weer terug naar het Nederlands elftal.  

Reiziger legt zich neer bij besluit van Xavi

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Michael Reiziger reageert voor de camera van ESPN op het mislukte verzoek om Gjivai Zechiël bij zijn ploeg te houden: "Je probeert altijd wat", zegt hij lachend. "Maar de afspraak was al gemaakt, dus daar hebben we vrede mee." Door de terugkeer van Zechiël naar de hoofdmacht lonkt er vermoedelijk een basisplaats voor Sean Steur op het middenveld van de beloftenploeg.  

Jong Oranje staat voor een zware klus in de kwalificatie voor het EK Onder 21. De ploeg bezet op dit moment de vierde plek in Groep G met zes punten uit zes wedstrijden en heeft plaatsing voor de play-offs niet meer in eigen hand. Om zicht te houden op de tweede plek moet het elftal van bondscoach Michael Reiziger vrijdag in ieder geval winnen van Slovenië en dinsdag de drie punten pakken tegen Bosnië en Herzegovina. Maar als dat lukt, is Jong Oranje nog steeds niet zeker van plaatsing voor het EK. Daarvoor is het afhankelijk van de andere resultaten.  

Is Michael Reiziger nog de geschikte bondscoach voor Jong Oranje?

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Michael Reiziger

Michael Reiziger
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (3 mei 1973)

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