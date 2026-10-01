Bas Nijhuis komt door bizarre reden in de problemen op de snelweg

Bas Nijhuis was onlangs op weg naar een lezing, waarna zijn auto op de snelweg tot stilstand kwam. Wat bleek? De auto van de scheidsrechter zat zonder benzine. Andy van der Meijde moest Nijhuis vervolgens te hulp schieten.

Van der Meijde zou samen met Nijhuis een lezing geven, waardoor hij toevallig in de buurt was en kon helpen. De voormalig voetballer van onder meer Internazionale en Ajax legde het opmerkelijke tafereel vast met zijn camera.

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"Nou, jongens. Dit geloof je nooit. Ik werd net gebeld door Bas Nijhuis, we hebben samen een lezing ergens, en hij staat langs de kant op de A1 zonder benzine", zegt Van der Meijde lachend. "Wat is hij gek, die kerel. Hij is niet alleen gek op het veld, maar buiten het veld net zo gek."

Vervolgens filmt Van der Meijde hoe hij zijn auto achter de bolide van Nijhuis plaatst. De scheidsrechter staat vervolgens met een jerrycan in zijn handen zijn tank bij te vullen.

Zie hieronder de video van Andy van de Meijde: