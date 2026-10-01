Portugal heeft na het vertrek van Cristiano Ronaldo een nieuwe drager van rugnummer 7. Rafael Leão speelt donderdagavond tegen Denemarken met het iconische nummer, blijkt uit de officiële spelerslijst voor het Nations League-duel. Dat Portugal nummer 7 meteen opnieuw gebruikt, heeft een reglementaire verklaring.
Leão speelde bij de nationale ploeg normaal gesproken met rugnummer 17, maar schuift nu door naar het nummer dat twintig jaar lang onlosmakelijk verbonden was met Ronaldo. Nummer 17 gaat op zijn beurt naar Fábio Silva.
Voor Leão is rugnummer 7 overigens niet helemaal nieuw. De aanvaller droeg het eerder tijdens zijn seizoen bij Lille OSC in 2018/19. Bij Portugal kwam hij sinds zijn debuut in het najaar van 2021 tot vijftig interlands, waarin hij zes keer scoorde.
Voor wedstrijden in de league phase van de Nations League schrijft de UEFA voor dat een land een selectie van 23 spelers indient en dat de spelers rugnummers tussen 1 en 23 toegewezen krijgen. Dat nummer 7 tegen Denemarken opnieuw wordt gebruikt, hoeft daardoor op zichzelf geen signaal te zijn dat Portugal definitief met Ronaldo heeft gebroken.
Ronaldo verliet woensdagavond het trainingskamp na een roerige periode. De 41-jarige aanvaller was zondag tijdens de 1-2 overwinning op Noorwegen negentig minuten reserve gebleven. Vooraf was met hem afgesproken dat hij zou invallen, maar bondscoach Jorge Jesus besloot daar gedurende de wedstrijd van af te zien.
Daarna trainde Ronaldo meerdere dagen niet met de groep en ontstond crisisoverleg binnen de Portugese selectie. Uiteindelijk bevestigde hij zelf dat hij na een gesprek met bondsvoorzitter Pedro Proença had besloten om het trainingskamp te verlaten.
“Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die hebben geleid tot mijn vertrek uit de nationale ploeg, waaraan ik me altijd volledig heb toegewijd”, liet Ronaldo weten.
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Dit komt door een regel van de UEFA waarbij alle rugnummers t-m nr 23 verbonden moeten zijn aan een speler. Het is niet zo dat de Portugese voetbalbond dit uit rancune heeft gedaan.
Dankjewel voor de toevoeging Gusa, we hebben deze toevoeging in het artikel geplaatst en het woord 'vergeven' weggehaald uit de kop.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit komt door een regel van de UEFA waarbij alle rugnummers t-m nr 23 verbonden moeten zijn aan een speler. Het is niet zo dat de Portugese voetbalbond dit uit rancune heeft gedaan.
Dankjewel voor de toevoeging Gusa, we hebben deze toevoeging in het artikel geplaatst en het woord 'vergeven' weggehaald uit de kop.