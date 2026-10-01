Portugal heeft na het vertrek van een nieuwe drager van rugnummer 7. speelt donderdagavond tegen Denemarken met het iconische nummer, blijkt uit de officiële spelerslijst voor het Nations League-duel. Dat Portugal nummer 7 meteen opnieuw gebruikt, heeft een reglementaire verklaring.

Leão speelde bij de nationale ploeg normaal gesproken met rugnummer 17, maar schuift nu door naar het nummer dat twintig jaar lang onlosmakelijk verbonden was met Ronaldo. Nummer 17 gaat op zijn beurt naar Fábio Silva.

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Voor Leão is rugnummer 7 overigens niet helemaal nieuw. De aanvaller droeg het eerder tijdens zijn seizoen bij Lille OSC in 2018/19. Bij Portugal kwam hij sinds zijn debuut in het najaar van 2021 tot vijftig interlands, waarin hij zes keer scoorde.

UEFA-regels verklaren snelle verdeling rugnummer 7

Voor wedstrijden in de league phase van de Nations League schrijft de UEFA voor dat een land een selectie van 23 spelers indient en dat de spelers rugnummers tussen 1 en 23 toegewezen krijgen. Dat nummer 7 tegen Denemarken opnieuw wordt gebruikt, hoeft daardoor op zichzelf geen signaal te zijn dat Portugal definitief met Ronaldo heeft gebroken.

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Ronaldo negentig minuten op de bank

Ronaldo verliet woensdagavond het trainingskamp na een roerige periode. De 41-jarige aanvaller was zondag tijdens de 1-2 overwinning op Noorwegen negentig minuten reserve gebleven. Vooraf was met hem afgesproken dat hij zou invallen, maar bondscoach Jorge Jesus besloot daar gedurende de wedstrijd van af te zien.

Daarna trainde Ronaldo meerdere dagen niet met de groep en ontstond crisisoverleg binnen de Portugese selectie. Uiteindelijk bevestigde hij zelf dat hij na een gesprek met bondsvoorzitter Pedro Proença had besloten om het trainingskamp te verlaten.

“Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die hebben geleid tot mijn vertrek uit de nationale ploeg, waaraan ik me altijd volledig heb toegewijd”, liet Ronaldo weten.