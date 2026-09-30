Marieke Elsinga heeft in RTL Boulevard stevig uitgehaald naar de mannen van Vandaag Inside na het vertrek van Estavana Polman. De radio-dj is niet te spreken over de manier waarop de makers van het programma zijn omgegaan met de voormalige handbalster.

Polman zou dit televisieseizoen maandelijks aanschuiven als vaste gast, maar na één optreden werd de samenwerking alweer beëindigd. Vanuit Vandaag Inside werd als reden genoemd dat Polman buiten haar eigen sport en privéleven te weinig inhoudelijke inbreng had bij de andere onderwerpen. Johan Derksen gaf eerder deze week toe dat de afgesproken proefperiode van een halfjaar niet is nagekomen en dat de gang van zaken allerminst fraai was. De analist nam de schuld op zich: "Er was beloofd dat we haar een kans zouden geven en ze heeft geen kans gehad. Ze is eigenlijk op een heel asociale manier afgeserveerd", zei hij bij RTL Boulevard.



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Derksen: "Ik mocht haar graag en ik was ook een van degenen die haar er graag bij wilde hebben, maar het is zo gelopen, maar het is volledig onze schuld. Volgens Johan Derksen begon het probleem al voordat René van der Gijp en Wilfred Genee haar live aan het werk hadden gezien. Van der Gijp liet zich voorafgaand aan haar debuut immers al zeer kritisch uit over haar komst. "Als iemand op tv, die naast je zit in een show, zegt: Ze is veel te licht voor ons, dit kan ze niet aan en dit wordt niks, dan heb je de volgende keer natuurlijk niet zoveel zin meer om daar te gaan zitten", zegt Derksen. Van der Gijp heeft overigens wel benadrukt dat hij zijn woorden anders had bedoeld.

Marieke Elsinga verbaasd over reactie Polman



Voor Marieke Elsinga gaat de schuldbekentenis van Derksen en zijn collega's niet ver genoeg, maar de radiopresentatrice verbaast zich vooral over de reactie van Polman zelf. "De wereld ligt natuurlijk aan Estavana d'r voeten en ze hoeft zich hierdoor totaal niet uit het veld te laten slaan. Wat ik alleen niet zo goed begreep aan haar statement, is dat ze zegt: 'Ik hou van de mannen'. Die uitspraak begreep ik gewoon niet zo goed. Ik dacht: als mannen zo tegen mij zouden doen aan een talkshowtafel, terwijl je op televisie ook nog eens wordt afgefakkeld, dan zou ik niet van dat soort mannen houden."

Elsinga vraagt zich bovendien openlijk af waarom de mannen van Vandaag Inside in Hilversum zo vaak de hand boven het hoofd worden gehouden. "Waarom zijn we toch altijd zo lief en aaibaar naar die mannen? Omdat ze zo'n groot imperium hebben? Ik begrijp daar eigenlijk niks van. Ik vind het superchic van Estavana. Ze toont zich de meerdere en de slimste, maar ik dacht ook: lieve Estavana, je hoeft helemaal niet van mannen te houden die jou affakkelen."