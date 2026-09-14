RTL heeft geen belangstelling om alleen Wilfred Genee over te nemen van SBS6. Zenderbaas Peter Lubbers laat via RTL Boulevard weten dat een overstap pas aan de orde is wanneer ook Johan Derksen en René van der Gijp mee willen. Daarmee lijkt een individueel vertrek van Genee naar RTL of Videoland voorlopig van tafel.

De afgelopen maanden werd regelmatig gespeculeerd over de toekomst van Genee. De presentator bevestigde zelf dat hij contact heeft gehad met Lubbers, maar volgens RTL wordt daar meer van gemaakt dan er daadwerkelijk speelt. Verslaggever Aran Bade komt in RTL Boulevard met een duidelijke reactie van de zenderbaas.

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“Hij laat ons weten dat het heel opportuun is van Wilfred om dat gesprek ook weer te benoemen”, vertelde Bade. Vervolgens maakte hij duidelijk wat het standpunt van RTL is. “Er is geen interesse. Zolang de drie heren niet alle drie weg willen bij SBS, heeft RTL geen interesse erin.”

RTL wil Genee alleen samen met Derksen en Van der Gijp

Daarmee verdwijnen ook de verhalen over een mogelijke zelfstandige rol voor Genee bij RTL of streamingdienst Videoland naar de achtergrond. Er werd de afgelopen periode onder meer gesproken over andere programma’s en een mogelijk interviewprogramma.

Volgens Bade ziet Lubbers daar momenteel niets in. “Nee, hij zegt: ‘We maken ons geen illusie met de heren.’” RTL richt zich volgens hem op de eigen programmering en wenst Genee, Derksen en Van der Gijp vooral 'heel veel kracht, wijsheid en plezier bij SBS'.

Een gezamenlijke transfer lijkt bovendien moeilijk realiseerbaar. Derksen heeft eerder duidelijk gemaakt dat hij Talpa niet wil verlaten. Hij noemde SBS6 zijn laatste station en liet in juli weten ook begrip te hebben wanneer Genee en Van der Gijp wél voor een vertrek zouden kiezen.

Van der Gijp wil pas in maart een beslissing nemen over zijn toekomst. Genee en Van der Gijp zouden volgens Derksen meer mogelijkheden zien bij Videoland, maar voor RTL is een gedeeltelijke overstap dus geen optie.

Luuk Ikink vat het standpunt samen: “Het is dus alle drie de mannen of niemand?” Bade antwoordt: “Ja, alle drie of niet en in dit geval dus niet, want Johan wil niet weg.”