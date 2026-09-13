kwam zondagavond niet tot scoren bij PSV – Sparta Rotterdam, maar maakte op andere wijze wel indruk. Na een rappe sprint terug naar achteren zette hij Sparta-aanvaller Mitchell van Bergen van de bal met een goed getimede tackle. ESPN-analist Arnold Bruggink is lyrisch.

Van Bommel viel na een uur in, bij een stand van 2-1. Uiteindelijk won PSV met 4-1. Gedurende de tweede helft had hij een fraaie verdedigende actie in huis, viel Bruggink op. “Hier sprint hij tegen Mitchell van Bergen, die ook 36,5 kilometer per uur haalt. Dit heeft Van Bommel dus ook in zijn spel. Hij is echt een complete speler.”

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“Als buitenspeler moet je tegenwoordig ook zo naar achteren kunnen. Hij is zó snel. Ik hoop dat hij zijn ontwikkeling voortzet. Ik vond het vooral mooi hoe hij donderdag op het veld stond tegen Shakhtar Donetsk, na alle commotie. Hij kreeg een gele kaart en ging gewoon door waar hij gebleven was. Dat zegt ook wat over hem”, doelt Bruggink op de heisa na de charge van Van Bommel op Aaron Bouwman in de wedstrijd Ajax – PSV van vorige week.