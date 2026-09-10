Live voetbal 4

Kodai Sano kijkt op van vraag: 'Nee, nee, nee, dat verwachtte ik niet'

10 september 2026, 22:00
Kodai Sano
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Maak ons je Google-favoriet

Kodai Sano stelt zich bescheiden op na zijn Champions League-debuut voor PSV. De Japanner speelde tegen Shakhtar Donetsk (1-1) een verdienstelijke wedstrijd, maar zegt tegen deze site dat hij niet vindt dat hij tot Man of the Match verkozen had moeten worden.

PSV telde afgelopen zomer een kleine 15 miljoen euro neer om Sano over te nemen van N.E.C., waar hij afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers was onder Dick Schreuder. In Eindhoven heeft de Japanner zich snel aangepast. Afgelopen weekend speelde Sano al sterk in de topper tegen Ajax (1-3 winst), donderdag oogstte hij ook tegen Shakhtar lof.

Artikel gaat verder onder video

Na de wedstrijd zegt Sano tegen verslaggever Sander Kamphof van FCUpdate dat hij het amazing vond om de Champions League-hymne voor het eerst te horen. Over zijn eigen spel blijkt de middenvelder niet honderd procent tevreden. "Het niveau was hoog. Ik zal me moeten aanpassen aan dit niveau, ik heb wat meer ervaring nodig", klinkt het bescheiden.

Kamphof wijst Sano erop dat hij onder meer met een aantal goede balveroveringen belangrijk was voor PSV. "Had je verwacht dat je dat je de Man of the Match-trofee zou krijgen? Ik wel", aldus onze verslaggever. "Ja? Dat verwachtte ik niet. Nee, nee, nee. Daar denk ik niet over na", reageert Sano echter verrast. De eervolle uitverkiezing ging uiteindelijk naar zijn ploeggenoot Sergiño Dest, de maker van de 1-1.

Wie vond jij de beste PSV'er tegen Shakhtar Donetsk?

Laden...
13 stemmen

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz

Peter Bosz haalt stevig uit: 'Het is lachwekkend!'

  • Gisteren, 13:49
  • Gisteren, 13:49
  • 15
Ruben van Bommel en Youri Baas

Johan Derksen: ‘Het was niet eens een gele kaart voor Van Bommel’

  • ma 7 september, 13:44
  • 7 sep. 13:44
  • 19
Xavi Hernández en Ruben van Bommel

Van Bommel ‘gewaarschuwd’ voor Xavi: ‘Dan is hij niet welkom bij Oranje’

  • ma 7 september, 08:25
  • 7 sep. 08:25
  • 16
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Shakhtar D

PSV
1 - 1
Shakhtar Donetsk
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Kodai Sano

Kodai Sano
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
4
0
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
34
3
2024/2025
NEC
26
3

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
1
5
3
2
Barcelona
1
4
3
3
Sporting
1
2
3
4
Stuttgart
1
2
3
5
Man City
1
2
3
6
Villa
1
1
3
7
Betis
1
1
3
8
Dortmund
1
1
3
9
Liverpool
1
1
3
10
Real Madrid
1
1
3
11
Arsenal
1
1
3
12
AEK Athens
1
1
3
13
Roma
1
0
1
14
Shakhtar D
1
0
1
15
Fenerbahçe
1
0
1
16
PSV
1
0
1
17
FC Bayern
0
0
0
18
Bodø/Glimt
0
0
0
19
Como
0
0
0
20
Lens
0
0
0
21
Man Utd
0
0
0
22
Leipzig
0
0
0
23
Sabah
0
0
0
24
Slavia
0
0
0
25
Villarreal
1
-1
0
26
Club Brugge
1
-1
0
27
Lille
1
-1
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Inter
1
-1
0
30
LASK
1
-1
0
31
Napoli
1
-1
0
32
Galatasaray
1
-2
0
33
Viking
1
-2
0
34
Porto
1
-2
0
35
Feyenoord
1
-4
0
36
Slovan
1
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws