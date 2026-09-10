Kodai Sano kijkt op van vraag: 'Nee, nee, nee, dat verwachtte ik niet'

stelt zich bescheiden op na zijn Champions League-debuut voor PSV. De Japanner speelde tegen Shakhtar Donetsk (1-1) een verdienstelijke wedstrijd, maar zegt tegen deze site dat hij niet vindt dat hij tot Man of the Match verkozen had moeten worden.

PSV telde afgelopen zomer een kleine 15 miljoen euro neer om Sano over te nemen van N.E.C., waar hij afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers was onder Dick Schreuder. In Eindhoven heeft de Japanner zich snel aangepast. Afgelopen weekend speelde Sano al sterk in de topper tegen Ajax (1-3 winst), donderdag oogstte hij ook tegen Shakhtar lof.

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Na de wedstrijd zegt Sano tegen verslaggever Sander Kamphof van FCUpdate dat hij het amazing vond om de Champions League-hymne voor het eerst te horen. Over zijn eigen spel blijkt de middenvelder niet honderd procent tevreden. "Het niveau was hoog. Ik zal me moeten aanpassen aan dit niveau, ik heb wat meer ervaring nodig", klinkt het bescheiden.

Kamphof wijst Sano erop dat hij onder meer met een aantal goede balveroveringen belangrijk was voor PSV. "Had je verwacht dat je dat je de Man of the Match-trofee zou krijgen? Ik wel", aldus onze verslaggever. "Ja? Dat verwachtte ik niet. Nee, nee, nee. Daar denk ik niet over na", reageert Sano echter verrast. De eervolle uitverkiezing ging uiteindelijk naar zijn ploeggenoot Sergiño Dest, de maker van de 1-1.