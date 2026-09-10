Oud-Eredivisiespits helpt Como aan CL-debuut om van te dromen

Como heeft donderdagavond een heerlijk Europees debuut beleefd. De Italianen waren in de eerste speelronde van de Champions League mede dankzij een treffer van voormalig FC Utrecht-spits met 4-1 te sterk voor RB Leipzig. Ook Bayern München en Manchester United zijn met een thuiszege begonnen aan het miljardenbal, terwijl het meest bizarre duel van de avond werd gespeeld in Tsjechië.

Como - RB Leipzig 4-1

Como eindigde vorig seizoen knap als vierde in de Serie A, waardoor de ploeg van Cesc Fàbregas zich voor het eerst in de clubgeschiedenis plaatste voor Europees voetbal, en dan ook nog direct op het allerhoogste niveau. Het debuut had niet beter kunnen verlopen, want na een kwartiertje hield Martin Butarina het hoofd koel in de zestien en schoot hij de 1-0 achter Martin Vandevoordt. De Kroaat stond vlak voor rust ook aan de basis van de 2-0: hij stuurde Douvikas met een prima pass op Vandevoordt af, waarna de Griek beheerst afrondde: 2-0.

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Na rust rook Leipzig aan een aansluitingstreffer, maar kregen de Duitsers het deksel op de neus toen Assane Diao na een scherpe counter de verre hoek vond en zo voor de 3-0 tekende. De bezoekers ontsnapten even later zelfs aan een vierde tegentreffer, toen aanvoerder Lucas Da Cunha voor een vrijwel leeg doel net naast schoot. In de tegenstoot sloeg Leipzig vervolgens toe via Andrija Maksimovic, die de bal fraai in de bovenhoek joeg en de stand zo op 3-1 bracht. Ezechiël Banzuzi viel kort daarna in bij de Duitsers. Tien minuten voor tijd was Ridle Baku dichtbij de aansluitingstreffer, maar de Duitser mikte de bal uit een moeilijke hoek net naast. Vlak voor tijd zorgde invaller Máximo Perrone voor het slotakkord, door op aangeven van Nico Paz de 4-1 in de verre hoek te schuiven.

🚨🇪🇺 DOUVIKAS DOUBLES THE LEAD FOR COMO!



Como 2-0 Leipzig.pic.twitter.com/kEFAW8I7Nr — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 10, 2026

Bayern München - Bodø/Glimt 5-0

In de Allianz Arena had Bayern München het in de eerste helft lastig met Bodø/Glimt. De Duitse grootmacht, met Ismael Saibari op de reservebank, speelden afgelopen weekend in de Bundesliga al doelpuntloos gelijk tegen Schalke 04, en stapte ook tegen de bedwinger van NEC in de play-offs halverwege met een 0-0 tussenstand van het veld. In de rust incasseerden de Noren echter een fikse tegenvaller, toen doelman Nikita Haikin de strijd geblesseerd moest staken.

Zijn vervanger, Julian Faye-Lund, moest vrijwel direct na zijn entree vissen toen Jamal Musiala na een gekraakt schot van Harry Kane alsnog hard raak schoot: 1-0. Kane zelf miste daarna een eerste goede kans om de voorsprong te verdubbelen (naast), maar tekende na iets meer dan een uur alsnog voor de 2-0, door uit een vrije trap van Michael Olise hard raak te koppen. Saibari mocht vervolgens invallen en kreeg na een klutssituatie waarbij ook Luis Díaz betrokken was een kansje om de score verder uit te bouwen, maar schoot tegen een tegenstander op. Alphonso Davies was dik tien minuten voor tijd succesvoller. Met een snoeiharde dropkick na een afgeslagen corner schoot de Canadees overtuigend de 3-0 tegen de touwen. Nog was het daarmee niet gedaan, want Olise zette kort daarna met een heerlijke krul van afstand ook de 4-0 op het bord. Het slotakkoord was ook voor de Fransman, die via de hand van Faye-Lund ook de 5-0 achter zijn naam kreeg. De Noren stonden op dat moment al met tien man, omdat Odin Bjørtuft even eerder een rode kaart had gekregen.

Manchester United - Sabah FC 4-0

Op Old Trafford kende Manchester United, met Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez in de basis, weinig moeite met een andere Champions League-debutant, Sabah FC. De kampioen van Azerbeidzjan, die aantrad met elf verschillende nationaliteiten, hield een klein halfuur stand, maar incasseerde toen toch de 1-0 van Matheus Cunha. In de laatste minuten voor rust liepen de Engelsen door treffers van Bruno Fernandes en Benjamin Sesko verder uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong.

Na rust bleef United heer en meester. Trainer Michael Carrick gunde Joshua Zirkzee een halfuur speeltijd als invaller. De Nederlander stond kort daarna aan de basis van de vierde treffer. Na een subtiele voetbeweging van de aanvaller kreeg de Sabah-verdediging de bal niet weg uit de doelmond, waarna Martínez van dichtbij de 4-0 tegen de touwen schoot. Joy-Lance MVV, de spits uit Rwanda die in Nederland nog een jaar bij MVV actief was, kreeg namens Sabah wel twee kansen op de eretreffer, maar slaagde er niet in om Senne Lammens te passeren.

Slavia Praag - RC Lens 2-3

Het Slavia Praag van Michal Sadílek en RC Lens zijn met een zeer opvallend duel begonnen aan hun Champions League-avontuur. Halverwege stond het nog 0-0, maar kort na de hervatting kwamen de Tsjechen met tien man te staan door een rode kaart voor invaller Mikulas Konecny, die op dat moment nog geen drie minuten binnen de lijnen stond. Hij was echter amper het veld uit gestuurd, toen Danijel Sturm het tiental van Slavia op voorsprong zette. Lens leek het duel twintig minuten voor tijd alsnog naar zich toe te gaan trekken toen Abdallah Sima gelijk maakte, maar de Fransen hielden de voorsprong niet vast. Sturm leek zich vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd namelijk tot matchwinner te kronen, door met zijn tweede van de avond voor de 2-1 te tekenen.

Lens knokte zich in de blessuretijd echter alsnog naar de zege. Eerst kopte Florian Thauvin de 2-2 tegen de touwen, kort daarna bepaalde Ruben Aguilar de stand met een fraai diagonaal schot op 2-3. Sturm kreeg daarna nog een mogelijkheid om zijn hattrick te voltooien, maar zijn prima vrije trap werd door Lens-doelman Robin Risser nét over het doel getikt. Daardoor bleven de dappere Tsjechen uiteindelijk met lege handen achter.