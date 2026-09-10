Peter Bosz gebaart naar Kodai Sano, die hij iets ongewoons ziet doen op het veld

Peter Bosz vindt het 1-1 gelijkspel van PSV tegen Shakhtar Donetsk een terechte afspiegeling van de wedstrijd. De trainer zag zijn ploeg in de eerste helft vooral aan de bal tekortschieten en vermoedt dat de spanning van de Champions League bij enkele debutanten een rol speelde. Hoewel PSV na rust meer grip kreeg, bleef Bosz kritisch: voetballend moet het volgens hem simpelweg beter.

Op de vraag van Ziggo Sport of PSV meer had verdiend dan één punt, hoeft Bosz niet lang na te denken. "Nee. Ik vond dat zij de eerste helft beter waren en wij wellicht de tweede helft wat beter. Beide ploegen creëerden weinig kansen, dus dan is dit een logische uitslag", oordeelt de trainer.

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De eerste helft verliep niet volgens het plan van Bosz. "Nee, want dan hadden we gewonnen", lacht hij. "Ik vond ons vooral in balbezit niet goed genoeg. We waren de bal heel snel kwijt en hadden geen rust in ons spel. Voor een aantal jongens was dit hun debuut in de Champions League. Misschien waren ze daar wat van onder de indruk."

Bosz wil daarbij ook de kwaliteit van de tegenstander niet uit het oog verliezen. "Ik moet ook zeggen dat we in de eerste helft tegen een goed voetballende ploeg speelden. Zij waren rustig in balbezit en hebben vaardige spelers. We kregen er moeilijk druk op en zij konden daar te simpel onderuit spelen."

Bosz zag spanning bij debutanten van PSV

Na de pauze veranderde PSV de manier van drukzetten en kreeg de thuisploeg meer controle. "Dat hebben we in de tweede helft beter gedaan. Toen zijn we iets anders druk gaan zetten en moesten zij vooral de lange bal spelen, waardoor wij meer controle kregen. Al met al vind ik dat wij voetballend te weinig hebben gebracht", stelt Bosz.

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Een moment met Kodai Sano in de eerste helft was volgens de trainer veelzeggend. Nadat de middenvelder balverlies leed, gebaarde Bosz vanaf de zijlijn dat hij rustiger moest blijven. "Ja, hij is een van de jongens die zijn debuut in de Champions League maakt. Ik weet dat hij heel goed kan voetballen. Normaal gesproken is hij juist altijd heel rustig aan de bal en ziet hij vooraf al de juiste oplossingen. Maar dan zie je toch dat spanning misschien iets met je doet."

Bosz zag na rust verbetering bij meerdere spelers. "Ik vond hem in de tweede helft beter spelen. Ook Wanner was toen vaster aan de bal. Lutsharel (Geertruida, red.) vond ik in de eerste helft een van de weinigen die dat al wel had."

Dat PSV ondanks het betere spel na rust soms dynamiek leek te missen, ziet Bosz anders. Volgens hem ligt het probleem niet zozeer bij de hoeveelheid arbeid die zijn spelers leveren. "Dat is makkelijk gezegd, hè. Ik heb de data nog niet gezien, maar daaruit zal waarschijnlijk blijken dat er heel veel gelopen is. Alleen: heel veel lopen betekent niet automatisch dat het ook veel beter is."

De trainer legt uit dat juist het snelle balverlies ervoor zorgt dat zijn ploeg veel meters moet maken. "De controle die je graag wilt hebben, wil je in balbezit hebben. Die hadden we te weinig. We waren de bal te snel kwijt, waardoor je er vervolgens weer achteraan moet. Met de manier waarop wij spelen, waarbij we direct doorsluiten en in heel grote ruimtes verdedigen, kom je enorm veel aan het lopen als je te snel balverlies lijdt."

Bosz ziet ook lichtpunt bij PSV

Die boodschap bracht Bosz na afloop ook over op zijn spelersgroep. Of iedereen zijn kritiek direct begrijpt, kan hij niet met zekerheid zeggen. "Ik denk het wel, omdat dit iets is waar we het altijd over hebben. Ik heb ze na afloop inderdaad verteld dat ik het een terechte uitslag vond. Voor ons is die misschien teleurstellend, maar aan de andere kant is het wel het beste resultaat in vier jaar tijd in een eerste wedstrijd."

Over één onderdeel is Bosz nadrukkelijk wél tevreden. Ondanks het vele balverlies gaf PSV defensief nauwelijks grote mogelijkheden weg. "Zeker. Dat is zeker een compliment waard. Als je zoveel balverlies hebt, is het niet altijd makkelijk. Die jongens hebben het echt goed gedaan. We hebben goed verdedigd", aldus de trainer.

Ook het moment voorafgaand aan de 0-1 van Shakhtar kwam ter sprake. Sergiño Dest ging naar de grond, waarna de bezoekers mochten doorspelen en scoorden. Vanaf de zijlijn dacht Bosz aanvankelijk aan een overtreding, maar na het zien van de beelden kan hij leven met de beslissing. "Hij raakt eerst de bal. Dus daar kan ik mee leven."