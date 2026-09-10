Teruglezen | Zo speelde PSV het CL-duel met Shakhtar gelijk

PSV hoopt een vliegende start te maken in de competitiefase van de Champions League. De Eindhovenaren openen het miljardenbal met een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk en gaan voor niets minder dan de volle buit. Twee jaar geleden leverde het duel met de Oekraïense grootmacht nog een spectaculaire ontknoping op, gaan we dat vanavond weer te zien krijgen? Om 18.45 uur gaat de bal rollen in het Philips Stadion, mis niets en volg PSV - Shakhtar Donetsk in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Champions League: PSV - Shakhtar Donetsk Sorteer op: Laatste Oudste Einde liveblog Daarmee komt ook dit blog ten einde. Bedankt voor het meelezen en nog een mooie (voetbal)avond gewenst! Afgelopen! Nou, er komt niet veel extra tijd bij want het is al gedaan. PSV speelt in de eerste Champions League-wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. 90+2' - Over (1-1) Perisic probeert het nu ineens, maar mikt over. Dat lijkt zo'n beetje de laatste kans te zijn geweest, al zal er ook nog wel wat extra's bij komen. 🟨90+1 - Geel Gomes (1-1) Perisic legt de vrije trap breed op Van Bommel, die wordt geschept door Gomes. Geel, plus een nieuwe vrije trap voor PSV - terwijl de (slechts) twee minuten blessuretijd lopen. 🟨90' - Geel Kryskiv (1-1) Kriskyv, net ingevallen, trekt Wanner onderuit terwijl die op het doel afgaat. Dat is geel én een vrije trap op een mooie plek, terwijl PSV'ers vinden dat het ook wel rood had mogen zijn. 89' - Dubbele wissel Shakhtar (1-1) Turan voert nog een dubbele wissel door, terwijl de blessuretijd nadert. 88' - Krijgen we nog een winnaar? (1-1) Het lijkt steeds meer op een remise af te stevenen. 🔄83' - Wissel PSV (1-1) Voor Pepi zit het er ook op, Mijnans is zijn vervanger. Daardoor belandt Til weer in de spits. 82' - Traoré gevaarlijk (1-1) Traoré duikt gevaarlijk op voor het doel, maar Dest is attent en werkt de bal over de achterlijn. De hoekschop wordt vervolgens verdedigd. 🟨82' - Geel Dest (1-1) Dest raakt bal en tegenstander met een tackle, krijgt een vrije trap tegen en schiet de bal dan boos weg, waarna Meler ook nog geel trekt. 80' - Geen penalty (1-1) Shakhtar schreeuwt om een strafschop na een verdedigende actie van Sano, maar Meler wil er niets van weten en ook de VAR komt niet op de lijn. 79' - Voorzet Van Bommel (1-1) Van Bommel probeert het met een indraaiende voorzet na een goede balverovering van Sano, maar de bal stuit in de handen van Riznyk. Zo is het wachten op een slotoffensief. 🟨77' - Weer geel (1-1) Meler trekt opnieuw geel. Niet voor een speler, maar voor een van de assistenten van Turan die te fel protesteert. 70' - Niet zuiver (1-1) Perisic slingert 'm voor, maar niet zuiver genoeg want Riznyk vangt. 69' - Vrije trap (1-1) Gomes met een overtreding op Dest, dat levert PSV een vrije trap op bij de achterlijn. Een soort halve corner dus, eens kijken wat het oplevert. Laad meer