Live voetbal 4

Teruglezen | Zo speelde PSV het CL-duel met Shakhtar gelijk

10 september 2026, 20:38
PSVSHA
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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PSV hoopt een vliegende start te maken in de competitiefase van de Champions League. De Eindhovenaren openen het miljardenbal met een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk en gaan voor niets minder dan de volle buit. Twee jaar geleden leverde het duel met de Oekraïense grootmacht nog een spectaculaire ontknoping op, gaan we dat vanavond weer te zien krijgen? Om 18.45 uur gaat de bal rollen in het Philips Stadion, mis niets en volg PSV - Shakhtar Donetsk in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Champions League: PSV - Shakhtar Donetsk

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2u geleden

20:41

Einde liveblog

Daarmee komt ook dit blog ten einde. Bedankt voor het meelezen en nog een mooie (voetbal)avond gewenst!

2u geleden

20:37

Afgelopen!

Nou, er komt niet veel extra tijd bij want het is al gedaan. PSV speelt in de eerste Champions League-wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk.

2u geleden

20:36

90+2' - Over (1-1)

Perisic probeert het nu ineens, maar mikt over. Dat lijkt zo'n beetje de laatste kans te zijn geweest, al zal er ook nog wel wat extra's bij komen.

2u geleden

20:35

🟨90+1 - Geel Gomes (1-1)

Perisic legt de vrije trap breed op Van Bommel, die wordt geschept door Gomes. Geel, plus een nieuwe vrije trap voor PSV - terwijl de (slechts) twee minuten blessuretijd lopen.

2u geleden

20:33

🟨90' - Geel Kryskiv (1-1)

Kriskyv, net ingevallen, trekt Wanner onderuit terwijl die op het doel afgaat. Dat is geel én een vrije trap op een mooie plek, terwijl PSV'ers vinden dat het ook wel rood had mogen zijn.

2u geleden

20:32

89' - Dubbele wissel Shakhtar (1-1)

Turan voert nog een dubbele wissel door, terwijl de blessuretijd nadert.

2u geleden

20:32

88' - Krijgen we nog een winnaar? (1-1)

Het lijkt steeds meer op een remise af te stevenen. 

2u geleden

20:26

🔄83' - Wissel PSV (1-1)

Voor Pepi zit het er ook op, Mijnans is zijn vervanger. Daardoor belandt Til weer in de spits. 

2u geleden

20:26

82' - Traoré gevaarlijk (1-1)

Traoré duikt gevaarlijk op voor het doel, maar Dest is attent en werkt de bal over de achterlijn. De hoekschop wordt vervolgens verdedigd.

2u geleden

20:25

🟨82' - Geel Dest (1-1)

Dest raakt bal en tegenstander met een tackle, krijgt een vrije trap tegen en schiet de bal dan boos weg, waarna Meler ook nog geel trekt. 

2u geleden

20:24

80' - Geen penalty (1-1)

Shakhtar schreeuwt om een strafschop na een verdedigende actie van Sano, maar Meler wil er niets van weten en ook de VAR komt niet op de lijn.

2u geleden

20:22

79' - Voorzet Van Bommel (1-1)

Van Bommel probeert het met een indraaiende voorzet na een goede balverovering van Sano, maar de bal stuit in de handen van Riznyk. Zo is het wachten op een slotoffensief.

2u geleden

20:21

🟨77' - Weer geel (1-1)

Meler trekt opnieuw geel. Niet voor een speler, maar voor een van de assistenten van Turan die te fel protesteert.

2u geleden

20:13

70' - Niet zuiver (1-1)

Perisic slingert 'm voor, maar niet zuiver genoeg want Riznyk vangt.

2u geleden

20:13

69' - Vrije trap (1-1)

Gomes met een overtreding op Dest, dat levert PSV een vrije trap op bij de achterlijn. Een soort halve corner dus, eens kijken wat het oplevert.

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BartVanderVeen24
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BartVanderVeen24
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Het niveau van de Eredivisie is dus erg laag.

VARcheck
449 Reacties
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VARcheck
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Dat moet zeker beter in de 2e helft.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
892 Reacties
1.445 Dagen lid
4.000 Likes
BartVanderVeen24
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  • 2
    + 1
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Het niveau van de Eredivisie is dus erg laag.

VARcheck
449 Reacties
440 Dagen lid
274 Likes
VARcheck
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    + 1
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Dat moet zeker beter in de 2e helft.

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PSV - Shakhtar D

PSV
1 - 1
Shakhtar Donetsk
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
1
5
3
2
Barcelona
1
4
3
3
Sporting
1
2
3
4
Stuttgart
1
2
3
5
Man City
1
2
3
6
Villa
1
1
3
7
Betis
1
1
3
8
Dortmund
1
1
3
9
Liverpool
1
1
3
10
Real Madrid
1
1
3
11
Arsenal
1
1
3
12
AEK Athens
1
1
3
13
Roma
1
0
1
14
Shakhtar D
1
0
1
15
Fenerbahçe
1
0
1
16
PSV
1
0
1
17
FC Bayern
0
0
0
18
Bodø/Glimt
0
0
0
19
Como
0
0
0
20
Lens
0
0
0
21
Man Utd
0
0
0
22
Leipzig
0
0
0
23
Sabah
0
0
0
24
Slavia
0
0
0
25
Villarreal
1
-1
0
26
Club Brugge
1
-1
0
27
Lille
1
-1
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Inter
1
-1
0
30
LASK
1
-1
0
31
Napoli
1
-1
0
32
Galatasaray
1
-2
0
33
Viking
1
-2
0
34
Porto
1
-2
0
35
Feyenoord
1
-4
0
36
Slovan
1
-5
0

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