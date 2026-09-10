Teruglezen | Zo speelde PSV het CL-duel met Shakhtar gelijk

PSV hoopt een vliegende start te maken in de competitiefase van de Champions League. De Eindhovenaren openen het miljardenbal met een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk en gaan voor niets minder dan de volle buit. Twee jaar geleden leverde het duel met de Oekraïense grootmacht nog een spectaculaire ontknoping op, gaan we dat vanavond weer te zien krijgen? Om 18.45 uur gaat de bal rollen in het Philips Stadion, mis niets en volg PSV - Shakhtar Donetsk in dit liveblog van FCUpdate.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.