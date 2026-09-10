Live voetbal 4

Gullit wijst niet naar scheidsrechter, maar andere 'schuldige' bij PSV - Shakhtar

10 september 2026, 19:47
Ruud Gullit
Foto: © Ziggo Sport
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De meningen over het openingsdoelpunt van Shakhtar Donetsk tegen PSV zijn verdeeld. Scheidsrechter Halil Umut Meler liet een contactmoment op het middenveld onbestraft, waarna Shakhtar op een 0-1 voorsprong kwam in de Champions League-wedstrijd.

In de blessuretijd van de eerste helft gingen Sergiño Dest en Marlon Gomes allebei vol voor een bal op de middenlijn. Marlon won het duel: hij was als eerste bij de bal, waardoor Shakhtar een aanval kon opzetten. Wel raakte Marlon, nadat hij de bal speelde, ook Dest.

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De rechtsback van PSV bleef op de grond liggen, terwijl Shakhtar doorspeelde. De bal kwam terecht bij Gleiker Mendoza, die binnendoor ging bij Lutsharel Geertruida en de verre hoek vond. Daarmee bracht hij Shakhtar op een 0-1 voorsprong in het Philips Stadion.

Op sociale media zijn de meningen van voetbalfans verdeeld, al lijkt een meerderheid zich wel te kunnen vinden in het goedkeuren van het doelpunt. Dat geldt ook voor Ziggo Sport-analist Ruud Gullit. “Ik vind het stom van de speler zelf”, doelt hij op Dest. “Hij speelt de bal te ver voor zich uit, niet voor het eerst. Ik vind het geen overtreding, maar gewoon een goede sliding. Marlon had zichzelf ook kunnen blesseren, want hij gaat ook tot het uiterste.”

Rol van Geertruida

Ook Boudewijn Zenden geeft toe dat Marlon de bal speelt. “Maar hij raakt Dest wel. Dan is het de vraag of er sprake is van excessive force.” Zenden wijst ook naar een andere speler. “Geertruida had ook beter ingesteld moeten zijn op Mendoza, want je weet dat hij rechtsbenig is en dus naar binnen zal gaan. Verder vond ik dat Geertruida overal tussen zat, scherp was en vaak rust bracht aan de bal.”

Kort na de pauze maakte Dest zijn 'fout' overigens goed. In de 49ste minuut van de wedstrijd zorgde de vleugelverdediger voor de 1-1 op aangeven van Armando Obispo. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Had het doelpunt afgekeurd moeten worden?

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PSV - Shakhtar D

PSV
1 - 1
Shakhtar Donetsk
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
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