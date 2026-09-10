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Zoon van clubicoon bezorgt PSV volle buit in de Youth League

10 september 2026, 16:11
Liam van Nistelrooij als jeugdspeler van PSV
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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De Onder-19 van PSV is met een 1-0 zege op de leeftijdsgenoten van Shakhtar Donetsk goed begonnen aan de UEFA Youth League. Liam van Nistelrooij, de achttienjarige zoon van clubicoon Ruud van Nistelrooij, kroonde zich tot matchwinner.

PSV volgt zo het voorbeeld van Feyenoord, dat eerder op de donderdag ook al drie punten overhield aan de eerste wedstrijd in de Youth League. Waar de Rotterdamse talenten in en tegen Barcelona met 1-2 zegevierden, stond voor de Eindhovenaren een thuiswedstrijd tegen Shakhtar op het programma.

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Tegen Shakhtar speelde PSV vooral een sterke eerste helft. Daarin maakte Van Nistelrooij op aangeven van Dyran Stam - de zoon van oud-prof Ronnie Stam - de openingstreffer. De Oekraïners drongen na rust nog wel aan, maar de Eindhovense defensie hield stand en dus trok PSV de overwinning over de streep.

Vanavond hoopt de hoofdmacht van PSV in de eerste speelronde van de Champions League ook af te rekenen met Shakhtar Donetsk. De ploeg van Peter Bosz begint om 18.45 uur aan het thuisduel met de Oekraïense grootmacht. Twee seizoenen geleden troffen beide ploegen elkaar ook al in Eindhoven. Shakhtar stond toen vijf minuten voor tijd nog met 0-2 voor, maar door twee treffers van Malik Tillman en eentje van Ricardo Pepi draaide PSV het duel in een bizarre slotfase alsnog helemaal om: 3-2.

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Liam van Nistelrooij

Liam van Nistelrooij
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 18 jaar (22 mrt. 2008)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Jong PSV
0
0

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