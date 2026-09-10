Feyenoord 019 wint knap van FC Barcelona, Schaken scoort opnieuw

Feyenoord Onder 19 heeft donderdagochtend een knappe overwinning geboekt in de UEFA Youth League. De Rotterdammers versloegen in het Estadi Johan Cruijff de Onder 19 van FC Barcelona met 1-2, ondanks dat de rood-witten in de slotfase met tien man kwamen te staan.

De wedstrijd tussen FC Barcelona Onder 19 en Feyenoord Onder 19 zou eigenlijk woensdag al gespeeld worden, maar het duel werd afgelast vanwege de dramatische weersomstandigheden in Barcelona. Daardoor moesten de twee ploegen de wedstrijd donderdagochtend om 09.30 uur inhalen.

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Feyenoord Onder 19 begon uitstekend aan het duel. Na negen minuten maakte linksbuiten Jivayno Zinhagel er al 0-1 van. Hij profiteerde namens Feyenoord optimaal van slordig balverlies van de Catalaanse club. Even later sloeg ook Jerayno Schaken toe, die afgelopen weekend trefzeker was bij zijn debuut voor Feyenoord 1. De razendsnelle vleugelaanvaller maakte er 0-2 van na een schitterende counter.

De Rotterdammers hadden gedurende de hele wedstrijd weliswaar minder de bal, maar bleken levensgevaarlijk in de tegenstoot. Kansen waren er wel voor FC Barcelona, maar tot scoren kwam de thuisploeg pas uit een strafschop. Daarna werd het nog wel even spannend voor Feyenoord, aangezien Levi Haps kort daarna met een rode kaart van het veld werd gestuurd.

FC Barcelona wist daar echter niet meer van te profiteren, waardoor Feyenoord met een knappe 1-2 zege terugkeert naar Rotterdam.