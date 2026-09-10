Wout Weghorst is eerlijk over zichzelf: 'Dit is echt helemaal niet goed'

heeft woensdagavond een penalty gemist tegen Telstar en daar baalt de spits van FC Twente enorm van. Weghorst toont zich na afloop van het duel dan ook bijzonder kritisch op zichzelf.

De Tukkers versloegen Telstar in de eigen Grolsch Veste met 1-0. Een goede wedstrijd was het echter niet van de ploeg van John van den Brom: "We hebben de overwinning als team over de streep getrokken. Dat hebben we klasse gedaan. Het was een moeizame wedstrijd", zegt Weghorst tegenover ESPN. "Daar moet meer aandacht naar uit dan mijn penalty. Maar dat ik ervan baal, is duidelijk."

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De spits gaat vervolgens verder in op zijn gemiste strafschop: "Dan is de bal niet goed genoeg ingeschoten. Ik heb getraind. Ik heb overtuigend een hoek uitgekozen, maar hij (Ronald Koeman junior, red.) gaat ook vroeg. Een penalty missen is nooit goed. De hoogte is niet goed. Het is echt helemaal niet goed. De bal moet in het zijnet belanden. Geen goede penalty. Dat is super balen, maar ik moet er niet te lang bij stilstaan. Het is gelukkig irrelevant gebleken."

Weghorst, die de afgelopen jaren bij het Nederlands elftal zijn penalty's met overtuiging binnenschoot, hoopt dat hij de strafschoppen wel mag blijven nemen: "Ik weet het niet. Ik hoop dat ik een tweede kans krijg, maar dan moet die beter dan vandaag. Ik zeg altijd dat je een tweede kans verdient in het leven, maar ze moeten er wel in. Als dat niet gebeurt, staan er anderen klaar."

John van den Broom heeft aan RTV Oost laten weten dat Weghorst zijn kans gewoon krijgt: "Je krijgt in het leven altijd tweede kansen. We hebben afgelopen zomer allemaal staan juichen toen hij die penalty voor het Nederlands elftal maakte. Hij kan dat, maar hij kan ook missen. Maar ik ben niet iemand dat als je mist je weer achteraan de lijst staat. Daar ben ik niet zo van."

Bekijk hieronder de beelden van de gemiste strafschop: