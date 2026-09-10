Noa Lang plots uit selectie van Napoli gezet: dit is er aan de hand

is gestraft door Napoli. De aanvaller maakte om disciplinaire redenen geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Arsenal (0-1 verlies). Dat heeft te maken met een conflict met Napoli-trainer Massimiliano Allegri.

Dat maakte Napoli-bestuurder Giovanni Manna voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal bekend in gesprek met Sky Sports: "Hij heeft zich doordeweeks niet correct gedragen en zal de wedstrijd naast mij bekijken, maar er is geen probleem. De speler heeft zijn excuses aangeboden aan de trainer en de spelersgroep. Wij hechten waarde aan eerlijkheid en alles is in orde. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal."

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Lang kreeg het aan de stok met zijn trainer na een verkeerde pass van teamgenoot Antonio Vergara tijdens de training. Er ontstond vervolgens een woordenwisseling, waar Allegri niet van gediend was: "Lang is een simpel geval. Hij gedroeg zich woensdagochtend op een manier die niet geschikt was om aan de wedstrijd deel te nemen. Het is allemaal heel simpel", zei de Italiaanse coach.

Italiaanse media verwachten overigens niet dat het incident veel impact zal hebben. Lang heeft zijn excuses al aangeboden en naar verwachting sluit de Nederlander op korte termijn weer aan bij de selectie van Napoli.