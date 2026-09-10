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Noa Lang plots uit selectie van Napoli gezet: dit is er aan de hand

10 september 2026, 08:25
Napoli-speler Noa Lang
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Noa Lang is gestraft door Napoli. De aanvaller maakte om disciplinaire redenen geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Arsenal (0-1 verlies). Dat heeft te maken met een conflict met Napoli-trainer Massimiliano Allegri.

Dat maakte Napoli-bestuurder Giovanni Manna voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal bekend in gesprek met Sky Sports: "Hij heeft zich doordeweeks niet correct gedragen en zal de wedstrijd naast mij bekijken, maar er is geen probleem. De speler heeft zijn excuses aangeboden aan de trainer en de spelersgroep. Wij hechten waarde aan eerlijkheid en alles is in orde. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal."

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Lang kreeg het aan de stok met zijn trainer na een verkeerde pass van teamgenoot Antonio Vergara tijdens de training. Er ontstond vervolgens een woordenwisseling, waar Allegri niet van gediend was: "Lang is een simpel geval. Hij gedroeg zich woensdagochtend op een manier die niet geschikt was om aan de wedstrijd deel te nemen. Het is allemaal heel simpel", zei de Italiaanse coach.

Italiaanse media verwachten overigens niet dat het incident veel impact zal hebben. Lang heeft zijn excuses al aangeboden en naar verwachting sluit de Nederlander op korte termijn weer aan bij de selectie van Napoli.

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Napoli - Arsenal

Napoli
0 - 1
Arsenal
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Napoli
2
0
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
1
5
3
2
Barcelona
1
4
3
3
Sporting
1
2
3
4
Stuttgart
1
2
3
5
Man City
1
2
3
6
Villa
1
1
3
7
Betis
1
1
3
8
Dortmund
1
1
3
9
Liverpool
1
1
3
10
Real Madrid
1
1
3
11
Arsenal
1
1
3
12
AEK Athens
1
1
3
13
FC Bayern
0
0
0
14
Bodø/Glimt
0
0
0
15
Como
0
0
0
16
Fenerbahçe
0
0
0
17
Lens
0
0
0
18
Man Utd
0
0
0
19
PSV
0
0
0
20
Leipzig
0
0
0
21
Roma
0
0
0
22
Sabah
0
0
0
23
Shakhtar D
0
0
0
24
Slavia
0
0
0
25
Villarreal
1
-1
0
26
Club Brugge
1
-1
0
27
Lille
1
-1
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Inter
1
-1
0
30
LASK
1
-1
0
31
Napoli
1
-1
0
32
Galatasaray
1
-2
0
33
Viking
1
-2
0
34
Porto
1
-2
0
35
Feyenoord
1
-4
0
36
Slovan
1
-5
0

Complete Stand

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