Barcelona - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de CL-wedstrijd uitgezonden?

Feyenoord begint woensdagavond met een pittige klus aan de competitiefase van de Champions League. De Rotterdammers gaan in de eerste speelronde van het miljardenbal direct op bezoek bij regerend Spaans kampioen FC Barcelona. De wedstrijd in Camp Nou wordt live uitgezonden, maar hoe laat? En op welke zender? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over FC Barcelona - Feyenoord.

Hoe laat begint Barcelona - Feyenoord?

FC Barcelona en Feyenoord beginnen woensdagavond (9 september) om 18.45 uur aan hun Champions League-avontuur.

Wie is de scheidsrechter FC Barcelona - Feyenoord?

De UEFA heeft de Duitse arbiter Sven Jablonski (36) aangewezen om het duel tussen Barcelona en Feyenoord in goede banen te leiden. Jablonski floot nog niet eerder een duel van de Rotterdammers, maar had vorig seizoen wel de leiding over het Champions League-duel Ajax - Benfica (0-2).

Op welke zender wordt Barcelona - Feyenoord uitgezonden?

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De wedstrijd FC Barcelona - Feyenoord wordt in Nederland live uitgezonden door Ziggo Sport. Dat doet men op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing wordt verzorgd in het programma UEFA Matchday, dat begint om 18.00 uur.

Hoe kijk je Barcelona - Feyenoord zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd FC Barcelona - Feyenoord gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.