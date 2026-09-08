Van der Vaart: 'Hij is in potentie de allerbeste bij Ajax, maar...'

is 'in potentie de allerbeste' bij Ajax, zegt Rafael van der Vaart maandagavond in Rondo op Ziggo Sport. In de praktijk is de Deense spits echter derde keus in de pikorde in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax haalde de inmiddels 28-jarige Dolberg een jaar geleden terug naar Amsterdam. De club betaalde zo'n tien miljoen euro aan RSC Anderlecht om de spits in te lijven. Met slechts tien doelpunten in 39 officiële wedstrijden wist Dolberg vorig seizoen echter niet te overtuigen, waarop Ajax deze zomer twee nieuwe spitsen aantrok.

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Marcos Leonardo kwam voor bijna twintig miljoen euro over van Al-Hilal en Tolu Arokodare wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, waarbij tevens een optie tot koop is bedongen. Nadat Dolberg in de eerste weken van het seizoen nog veelvuldig in de basisopstelling verscheen, heeft Tolu zich inmiddels opgewerkt tot eerste keus in de spits. De Nigeriaan startte zaterdag in de topper tegen PSV (1-3 verlies) in de basis en tekende halverwege de eerste helft voor de enige Ajax-goal. Trainer Míchel Sánchez bracht tien minuten na rust, bij een 1-2 achterstand, eerst Leonardo als extra spits binnen de lijnen. Op het uur mocht Dolberg vervolgens als vervanger van Tolu zijn opwachting maken.

In Rondo krijgt Tolu lof toegezwaaid voor zijn optreden in de topper. "Je moet het niet overdrijven, maar je moet hem beoordelen met de eigenschappen die hij heeft", begint Wim Kieft. "Hij is groot, hij is sterk, je kan hem aanspelen. Je moet niet gaan verwachten dat hij gaat dribbelen, maar dit doet hij hartstikke goed", zegt de oud-spits. "Op het moment dat het je lukt om een gat te houden op het middenveld, dat de middenvelders niet zo diep staan, dan kun je hem altijd inspelen. Dat is lekker", aldus Kieft.

'Hij heeft gescoord, laat hem een keer staan!'

Van der Vaart beaamt: "Ik vind Tolu een goeie spits, hoor." De oud-international zet wel zijn vraagtekens bij de relatief vroege wissel van de Nigeriaan. "Ik vind vaak dat trainers teveel gaan nadenken. Het staat prima, hij heeft gescoord, laat hem een keer staan!", aldus Van der Vaart. Presentator Wytse van der Goot vraagt vervolgens of de discussie over wie nou de eerste spits van Ajax is, voorlopig voorbij is.

Van der Vaart: 'Ik denk dat hij er heel veel gaat maken voor Ajax'

"Ja, voorlopig wel", denkt Kieft, waarbij zijn tafelgenoten instemmend knikken. En ja, dat heeft ook te maken met de vooralsnog tegenvallende prestaties van Leonardo. "Ik geloof nog steeds in hem", zegt Van der Vaart evenwel over de Braziliaan. "Jordi Cruijff zei terecht dat ze blij zijn dat hij is waar hij moet zijn, want hij krijgt die kansen. Ik heb nog geen munitie om het te verdedigen, maar ik denk wel dat hij er heel veel gaat maken."

"En je hebt nog steeds Dolberg", vervolgt Van der Vaart. "Die is in potentie natuurlijk de allerbeste. Alleen: op één of andere manier gaat dat hem niet meer worden." Kieft beaamt: "Hij moest eigenlijk weg, maar dat is er niet van gekomen."