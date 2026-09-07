BILD onthult: Ismael Saibari overtreedt regels in de Bundesliga

heeft in Duitsland de aandacht op zich gevestigd. De nieuwkomer van Bayern München speelde zaterdag tegen Schalke 04 met liefst twaalf gaten in zijn sokken. Dat ziet er misschien onschuldig uit, maar volgens de reglementen van de Bundesliga is het officieel niet toegestaan.

Saibari is bepaald niet de eerste voetballer die zijn sokken openknipt. Spelers doen dat om de druk rond de kuiten te verminderen wanneer de spieren tijdens een wedstrijd opzwellen. De Marokkaans international bevestigde onlangs zelf dat dit voor hem de reden is.

Artikel gaat verder onder video

“Het gaat erom dat mijn sokken niet te strak zitten, want ik heb dikke kuiten”, verklaarde Saibari tegenover BILD na zijn sterke optreden in de 5-1-zege op VfB Stuttgart. Diezelfde krant licht nu uit dat Saibari de officiële regels overtreedt.

DFL-reglement verbiedt gaten in sokken

In de richtlijnen van de DFL voor wedstrijdkleding en uitrusting staat expliciet dat zichtbare ondersokken en wedstrijdsokken geen gaten mogen bevatten.

Dat betekent dat Saibari met zijn opvallend bewerkte sokken formeel buiten de regels treedt. De kwestie ligt in de praktijk echter genuanceerder, zo legt scheidsrechtersexpert en DFB-docent Lutz Wagner uit.

“De FIFA en IFAB hebben bepaald dat de scheidsrechter moet beoordelen of de kleuren voor hem nog duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Dat is voor de scheidsrechter het belangrijkste. Als die herkenbaarheid niet meer gegarandeerd is, moet hij ingrijpen”, aldus Wagner.

Voor arbiters draait het uiteindelijk vooral om de herkenbaarheid van spelers op het veld. Een scheidsrechter moet direct kunnen zien welke speler een overtreding begaat, zodat hij indien nodig ook de juiste voetballer kan bestraffen.