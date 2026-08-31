Gerucht: 'Japanse WK-ganger van Bayern München aangeboden bij Ajax'

Ajax heeft in de slotfase van de transfermarkt mogelijk de kans gekregen om de verdediging te versterken met . Volgens het Duitse medium Absolut Fussball is de 25-jarige Japanner door zijn eigen management nadrukkelijk onder de aandacht gebracht in Amsterdam. De international komt bij Bayern München nauwelijks in de plannen voor en zou de Duitse grootmacht nog voor het sluiten van de markt mogen verlaten.

Van concrete onderhandelingen of een naderend akkoord tussen de Amsterdammersen Bayern München is op dit moment nog geen sprake. Ito maakte in de zomer van 2024 voor 23,5 miljoen euro de overstap van VfB Stuttgart naar Der Rekordmeister, maar zijn verblijf daar is mede door blessureleed uitgelopen op een teleurstelling. Omdat de linkspoot weinig in actie kwam, heeft de clubleiding hem inmiddels op de lijst gezet van spelers die nog deze zomer een transfer mogen maken.

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Voor Ajax kan de komst van de Aziaat een interessante optie zijn. De verdediger is multifunctioneel inzetbaar en kan zowel centraal achterin als op de linksbackpositie uit de voeten. Bovendien brengt hij de nodige internationale bagage mee; zo was hij Japan actief op het wereldkampioenschap en geldt hij al jaren als een vaste waarde binnen de selectie van de Samurai Blue.

De ploeg van hoofdtrainer Míchel Sánchez heeft deze zomer al flink geïnvesteerd in de selectie. Zo versterkten de Amsterdammers zich recentelijk al met onder meer de Oekraïense aanvaller Viktor Tsygankov en de dertigjarige middenvelder Sofyan Amrabat. Toch blijft de club op de achtergrond alert op buitenkansjes om ook de defensie in de slotfase van de window verder vorm te geven.