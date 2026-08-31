Gerucht: 'Japanse WK-ganger van Bayern München aangeboden bij Ajax'

Ajax heeft in de slotfase van de transfermarkt mogelijk de kans gekregen om de verdediging te versterken met Hiroki Ito. Volgens het Duitse medium Absolut Fussball is de 25-jarige Japanner door zijn eigen management nadrukkelijk onder de aandacht gebracht in Amsterdam. De international komt bij Bayern München nauwelijks in de plannen voor en zou de Duitse grootmacht nog voor het sluiten van de markt mogen verlaten.
Van concrete onderhandelingen of een naderend akkoord tussen de Amsterdammersen Bayern München is op dit moment nog geen sprake. Ito maakte in de zomer van 2024 voor 23,5 miljoen euro de overstap van VfB Stuttgart naar Der Rekordmeister, maar zijn verblijf daar is mede door blessureleed uitgelopen op een teleurstelling. Omdat de linkspoot weinig in actie kwam, heeft de clubleiding hem inmiddels op de lijst gezet van spelers die nog deze zomer een transfer mogen maken.
Voor Ajax kan de komst van de Aziaat een interessante optie zijn. De verdediger is multifunctioneel inzetbaar en kan zowel centraal achterin als op de linksbackpositie uit de voeten. Bovendien brengt hij de nodige internationale bagage mee; zo was hij Japan actief op het wereldkampioenschap en geldt hij al jaren als een vaste waarde binnen de selectie van de Samurai Blue.
De ploeg van hoofdtrainer Míchel Sánchez heeft deze zomer al flink geïnvesteerd in de selectie. Zo versterkten de Amsterdammers zich recentelijk al met onder meer de Oekraïense aanvaller Viktor Tsygankov en de dertigjarige middenvelder Sofyan Amrabat. Toch blijft de club op de achtergrond alert op buitenkansjes om ook de defensie in de slotfase van de window verder vorm te geven.
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Hiroki Ito is een linkspoot. Geloof niet dat ze die nog eentje nodig hebben.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hiroki Ito is een linkspoot. Geloof niet dat ze die nog eentje nodig hebben.