Ten Hag slaat grote slag bij FC Twente: Younes Taha tekent bij

Erik ten Hag heeft in zijn rol als technisch directeur van FC Twente een belangrijke slag geslagen door het contract van open te breken en te verlengen. De 23-jarige aanvallende middenvelder zette vandaag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis die hem tot medio 2029 aan de club uit Enschede verbindt. In de overeenkomst is een optie opgenomen voor nog een extra seizoen.

De contractverlenging komt na een sterke seizoensstart van de Marokkaans international, die zich inmiddels de basis in heeft geknokt in het elftal van John van den Brom. Taha was in de eerste weken van dit seizoen al trefzeker in de Europese ontmoeting met Qarabag FK en scoorde in het Eredivisie-duel met Cambuur. Die goede vorm bleef niet onopgemerkt: diverse clubs uit de Bundesliga toonden concrete interesse. De Tukkers wezen echter biedingen van enkele miljoenen euro's af om de smaakmaker voor de club te behouden.

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De voormalig trainer van onder meer Ajax voerde de afgelopen tijd meerdere gesprekken met de speler. "De afgelopen periode heb ik veel contact gehad met Younes en zijn management", vertelt Ten Hag. "We hebben steeds de intentie gehad om het contract met Younes te verlengen, omdat we vinden dat hij hier nog niet klaar is." Hij ziet de recente prestaties als een bevestiging van zijn kwaliteiten. "We weten welke potentie Younes heeft; dat is in de laatste wedstrijden nog eens bevestigd", aldus de beleidsbepaler. "Mooi dat het nieuwe contract er nu is. We zijn ervan overtuigd dat Younes op deze plek kan doorgroeien en dat hij ons gaat helpen om onze ambities te verwezenlijken."

Taha zelf keerde deze zomer vol ambitie terug naar FC Twente, na een succesvolle verhuurperiode bij FC Groningen. Voor de noorderlingen kwam hij vorig seizoen tot 33 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zes doelpunten en tien assists. "De verhuurperiode bij FC Groningen heeft mij heel erg goed gedaan", blikt de Amsterdammer terug. "Ik heb veel wedstrijden gespeeld. Daar word je beter van. Ik ben daar een volwassener speler geworden, zowel binnen als buiten het veld."

Die bagage neemt hij nu mee in zijn jacht op een definitieve doorbraak onder Van den Brom. "Nu wil ik weer een volgende stap zetten", klinkt het ambitieus. "Dat kan met dit nieuwe contract. Ik kijk heel erg uit naar de komende seizoenen in De Grolsch Veste met dit geweldige publiek." Voor Ten Hag betekent de handtekening van Taha een nieuwe succesvolle zet in een drukke transferzomer, waarin hij naast een flinke schoonmaak in de selectie ook ervaren krachten als Wout Weghorst wist vast te leggen en toptalent Ruud Nijstad uit handen van FC Barcelona hield.