Opmerkelijk moment bij FC Twente: speler en trainer botsen ondanks ruime voorsprong

heeft zondagavond voor een opvallend moment gezorgd tijdens het uitduel van FC Twente met SC Cambuur. De 23-jarige middenvelder werd na een uur spelen naar de kant gehaald door trainer John van den Brom, maar kon zich duidelijk niet vinden in die beslissing. De oplopende frustratie bij de Fransman leidde tot een aanvaring langs de zijlijn.

Het voorval vond plaats op het moment dat de Tukkers al op voorsprong stonden in het Kooi Stadion. Weidmann moest zijn plaats afstaan aan Thomas van den Belt. Bij het verlaten van het veld schudde de wisselspeler zijn trainer weliswaar de hand, maar weigerde hij hem aan te kijken. Deze houding schoot bij Van den Brom direct in het verkeerde keelgat. "Doe normaal, man", beet de oefenmeester zijn pupil toe.

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De onvrede van Weidmann is opvallend, aangezien de middenvelder dit seizoen juist is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van Van den Brom. De oud-jeugdspeler van Paris Saint-Germain ontpopte zich dit seizoen tot basisspeler en maak daarin een goede indruk. Tegen SC Cambuur kende FC Twente een succesvolle avond, de Tukkers staan op moment van schrijven met 0-4 voor op de Friezen.

De botsing tussen de speler en trainer leidt inmiddels tot de nodige discussie onder aanhangers van FC Twente op X. Een deel van de supporters toont begrip voor de frustratie van Weidmann, omdat hij volgens hen voor de broodnodige creativiteit zorgde op het veld. Zij zetten vraagtekens bij de keuze van Van den Brom om juist hem naar de kant te halen. Andere volgers zijn echter een stuk kritischer op het gedrag van de Ivoriaanse Fransman. Deze groep vindt dat de speler zich professioneel moet opstellen.

Weidmann gaat deze maand niet meer spelen. #camtwe — NeeDanJij (@NeeDanJij) August 30, 2026

Mooi dat Weidmann boos is. Waarom de creativiteit eruit halen als die wil blijven ballen? Eerste uur was meer dan prima #camtwe — Ron (@GinRonic) August 30, 2026

Als ik voor VD Belt gewisseld zou worden, zou ik ook zo reageren. #camtwe — JJ Van Deinse (@Goverttt) August 30, 2026